الإسكان: طرح محال للبيع بمدينتي العبور والعلمين الجديدتين

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن طرح 10 محال تجارية، ومطعمين بمساحات تتراوح بين (14 م2 - 23 م 2) أسفل عمارات سكن مصر - الحي 39 منطقة 2600 فدان سابقًا، للبيع بالمزاد العلني، وذلك بجلسة يوم الأحد 19/1/2025.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، طرح 7 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (18 م2 - 53 م2) أسفل عمارة رقم 52 بمشروع سكن مصر بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 2/2/2025.

وفي السياق ذاته، عقد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، جلسة مزاد علني لبيع محال تجارية وصيدليات ووحدات إدارية بمناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

وشهدت المزايدة بيع 15 محلًا تجاريًا و3 صيدليات بمساحات تتراوح بين 18 م2 و39 م2 في المجاورة 3 بالحي 30 بالإضافة إلى 10 وحدات إدارية بمساحة 90 مترًا لكل وحدة في المجاورة 3 بالحي 33.

وأُجريت جلسة المزاد بحضور ممثلين عن مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير لضمان الشفافية وسلامة الإجراءات.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أن المزايدة تأتي ضمن جهود الجهاز لدعم التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية لسكان المدينة، مضيفًا أن الجهاز يعمل على تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الخدمية التي تلبّي احتياجات المواطنين.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن عائد هذه المزايدة يُمثل دفعة قوية لتطوير الخدمات في المدينة بما يواكب التوسع العمراني والنمو السكاني المستمر.

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