جهاز دمياط الجديدة يشُن حملة مكبرة لإزالة وصلات مياه الخلسة وتحصيل المتأخرات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إن لجنة ضبط وصلات المياه الخلسة بالجهاز، شنت حملة مكبرة بموقع دار مصر 2 لاستهداف تشغيل كامل الوحدات السكنية بعدادات مسبقة الدفع وضبط الوصلات المخالفة، وتحصيل المتأخرات، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، في بيان الخميس، أن تلك الحملة أسفرت عن فصل 45 وصلة خلسة وضبط 13 موتور رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عداد وتسليمها لإدارة إيرادات المياه بالجهاز لحين تقنين أوضاعها، ودفع متوسط الاستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات الجديدة.

وأكد المهندس أشرف فتحي، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالحفاظ على المرافق العامة بالمدن الجديدة والتزام جهاز المدينة، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتصدي للتعديات على المرافق العامة بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت أيضًا عن تحصيل بعض المديونيات والمتأخرات من قبل محصلي المنطقة، مؤكدًا استمرار أعمال اللجنة والتصدي بكل حزم لدحر مثل هذه الظواهر للحفاظ على معدلات التشغيل لمرفق مياه الشرب.

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