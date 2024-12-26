وزير الإسكان عن منظومة مياه الشرب والصرف ببورسعيد: الأمر غير مقبول

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، لمتابعة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، بحضور مسئولي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ومسؤولي الوزارة.

في بداية اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن اجتماع اليوم جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جولته الأخيرة لمحافظة بورسعيد بمراجعة منظومة الصرف الصحي بها عقب ورود العديد من شكاوى المواطنين، حيث استمع إلى عرض تفصيلي لموقف محطات معالجة الصرف الصحي والروافع على مستوى المحافظة.

كما استعرض وزير الإسكان الموقف التنفيذي لأعمال الصيانة الجارية بعدد من المحطات.

وأبدى الوزير استياءه من الموقف الحالي التي بدت عليه الروافع والمحطات، مشددًا على أنه أمر غير مقبول أن يكون الوضع بالشكل الذي بدت عليه المحطات وتأثر المواطنين بهذه الأعطال، وموجهًا بالبدء في وضع خطة بحلول عاجلة للأمر ومتابعة الأعمال لتحسين وضع المحطات وإصلاح الطلمبات المعطلة ورفع الكفاءة على وجه السرعة حتى لا يزداد الأمر سوءًا.

ووجه الوزير، بوضع خطة للارتقاء بكفاءة المحطات على مستوى المحافظة، وتوقيتات واضحة لأعمال الصيانة الجارية في المحطات ومتابعة الأمر بشكل دوري على الأرض، على أن يتم عقد اجتماع عقب أسبوعين لعرض الأمور والموقف التنفيذي لكل الملاحظات التي تمت مناقشتها.

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