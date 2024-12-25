سكن لكل المصريين.. 6 أيام على انتهاء التقديم بمقدم 20 و30 ألف جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي من حجز شقق سكن لكل المصريين 5 يوم 31 ديسمبر الجاري، حيث حدد الصندوق هذا الموعد لانتهاء بيع كراسات الشروط وسداد مبلغ جدية الحجز.

وأكد صندوق الإسكان أنه تم مد فترة التقديم على الموقع الإلكتروني فقط حتى يوم 15 يناير المقبل لمن سدد مبلغ جدية الحجز، والذي يكون 20 ألف جنيه للشقق التسليم الفوري في المحافظات و30 ألف للشقق تسليم بعد 36 شهرا.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم مد فترة التسجيل الخاصة بالمستندات على الموقع الإلكتروني حتى يوم 15 يناير 2025 لتلبية طلبات المواطنين.

وأوضحت أن هذا القرار جاء بهدف إعطاء الأشخاص الذين قاموا بشراء كراسات الشروط مهلة لرفع المستندات، كذلك بسبب الضغط الكبير على الموقع الإلكتروني، قائلة: "أي مواطن لديه شكوى يمكن إبلاغنا بها وسنقوم بحلها خلال 24 ساعة".

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى والمطروحة بالمحافظات ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" ما زالت نسبة منها متوافرة دون تطبيق نظام الأولوية، وذلك بسبب حجم الإقبال عليها حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين عدد الوحدات المطروحة حتى تاريخه.

وأضافت أن ترتيب الأولويات يأتي بالصورة الآتية، تكون الأولوية للمتزوج ويعول، ثم الأرملة/الأرمل ويعول، ثم المطلقة/المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول)، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددًا (في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الإقبال على إعلان "سكن لكل المصريين 5" يتزايد بصورة مستمرة، حيث وصل عدد من قاموا بشراء كراسة الشروط إلى نحو 700 ألف مواطن، بينما قام نحو 400 ألف مواطن بدفع مقدم جدية الحجز.

وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق قام برفع كفاءة الموقع الإلكتروني للصندوق https://shmff.gov.eg/ والمخصص لاستقبال طلبات المتقدمين والطاقة الاستيعابية له لضمان سرعة وكفاءة عملية رفع المستندات من قبل المواطنين، حيث سجل نحو 230 ألف مواطن عبر الموقع الإلكتروني للصندوق حتى الآن.

مزيد من التفاصيل من خلال الروابط التالية:

سكن لكل المصريين.. الإسكان تقدم حلا للمواطنين بشأن مشكلات رفع أوراق الحجز

شقق سكن لكل المصريين.. إجابات رسمية لأبرز استفسارات المواطنين عن الحجز "18 سؤالًا"

أسعار وأقساط شقق بـ "سكن لكل المصريين تسليم 36 شهرا وموعد انتهاء التقديم