نايا للتطوير العقاري توقّع اتفاقية مع فودافون مصر لتوفير خدمات "Triple Play"

إعلان تحريري:

وقعت شركة نايا للتطوير العقاري اتفاقية مع شركة "فودافون - مصر"، بهدف تنفيذ مشروع متكامل لمد أحدث الخدمات الرقمية المتكاملة"triple play"داخل المشروعات العمرانية المختلفة للشركة، وعلى رأسها؛ مشروعي "نايا باي" برأس الحكمة و"نايا ويست" بغرب القاهرة، في خطوة تمثل دفعة كبرى لجهود التحول الرقمي داخل مشروعات التطوير العقاري في السوق المصرية.

ومن جانبه، أشاد المهندس/ هشام الدناصوري، رئيس مجلس إدارة شركة نايا للتطوير العقاري، بتوقيع الاتفاق الجديد، والذي وصفه بأنه يقدم حلولاً متقدمة في مجال الاتصالات داخل مشروعاتها كافة، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للشركة لتعزيز مكانتها في السوق المصرية كأحد العلامات البارزة في قطاع التطوير العقاري المصري، لافتًا إلى أن الشركة وضعت على عاتقها ضرورة الاستمرار في سياسات عقد الشراكات الاستراتيجية مع أفضل المؤسسات والشركات الكبرى العالمية لتنفيذ مشروعاتها بالشكل الذي يضمن عنصر جودة الحياة لعملائها، مضيفًا أن ذلك النهج هو ما ساهم في نجاح الشركة في ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية بحجم يصل إلى حوالي 46 مليار جنيه، كاشفًا عن قيام الشركة بدراسة العديد من المواقع الاستراتيجية للتوسع في تنفيذ المجتمعات العمرانية متكاملة الخدمات، سواء في شرق

القاهرة وغيرها، وذلك بهدف تقديم تجارب عمرانية جديدة تحقق إضافة غير مسبوقة في مصر.

وشملت بنود الاتفاق الجديد بين "نايا وفودافون" التعاقد على توفير الإنترنت فائق السرعة (300 ميجابايت في الثانية)، وتوفير خدمات التليفون الثابت والتلفزيون الرقمي عالي الوضوح، وذلك باستخدام كابلات الألياف الضوئية، كأحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة في مجالات الاتصالات، وبما يسمح لعملاء نايا بالحصول على تلك الخدمات بشكل أسرع وأكثر تطورًا عن طريق خدمات فودافونHome Compound، كما تم الاتفاق على أن تكون "ڤودافون - مصر هي الشريك الرئيسي لشركة نايا للتطوير العقاري، لتوفير هذه الخدمات الرقمية المتطورة داخل مختلف مجتمعاتها العمرانية المتكاملة.

وحول الشراكة الجديدة مع نايا للتطوير العقاري، صرح المهندس/ كريم كامل، رئيس قسم خدمات الإنترنت الثابت

والمجتمعات السكنية في ڤودافون - مصر، بأن شركته تفخر بكونها الشريك الرقمي المفضل في مصر لتقديم أحدث حلول Triple Play الذكية في المجتمعات السكنية المغلقة، مضيفًا:"لقد وقعنا بالفعل اتفاقيات هامة مع كبرى شركات التطوير العقاري في مصر لإدخال هذه الخدمات في أكثر من كومباوند سكني شهير في مصر، مشيرًا إلى أن فودافون – مصر، مستمرة في التوسع في ذلك النهج، حيث تستهدف الشراكة مع نايا للتطوير العقاري تعزيز التواجد في أكبر عدد ممكن من المجتمعات السكنية والسياحية الجديدة، لتلبية احتياجات السوق من خدمات الاتصالات الرقمية المتقدمة.

ومن جانبه، أكد محمد فرج، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع التجاري بشركة نايا للتطوير العقاري، أن البنية التحتية غير التقليدية داخل مشروعات نايا هو ما ساعد على إتاحة خدمات "Triple play" بمميزاتها التكنولوجية العديدة لمختلف العملاء، مشيرًا إلى أن تلك التجربة ستقدم شكلاً جديدًا في التطوير العمراني القائم على تقنيات المنازل الذكية، كأحدث أجيال التنمية العمرانية في العالم، موضحًا أن مشروعات نايا تمتاز أيضًا بالخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية وغيرها، وأن ذلك النهج سيستمر خلال جميع أعمال الشركة لتنمية محفظة أراضيها بحجم 252 فدانًا تقريبًا.

يذكر أن نايا للتطوير العقاري نجحت خلال الفترة الماضية في عقد شراكات أخرى مع شركاء استراتيجيين عالميين، وهم: شركة Kyme alchemy، كأحد أبرز الشركات العاملة في مجالات التصميم والديكور، للقيام بعمليات تشطيب الوحدات السكنية في نايا ويست، وشركة رأفت ميلر الرائدة في مجال التصميم الشامل والاستشارات الهندسية في الشرق الأوسط، لوضع التصميمات الفريدة للمشروع الذي يتميز بموقعه الفريد أمام مطار سفنكس الدولي، وبالقرب من قلب مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالإضافة إلى الشراكة"Lagoons crystal" العالمية صاحبة براءة الاختراع لإنشاء البحيرات البلورية داخل مشروع نايا باي، وكذلك مجموعة Accor العالمية، لافتتاح أول فندقين في رأس الحكمة داخل مشروع نايا باي بجانب التعاقد مع شركة الغنيمى للاستشارات الهندسية لتولى مهام التصميم والتخطيط

للمشروع.

وشركة نايا للتطوير العقاري شركة نايا للتطوير العقاري-Naia Developments هي إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والتنمية العمرانية والسياحية في مصر، بحجم استثمارات يصل إلى 46 مليار جنيه، وبمحفظة أراضي تبلغ حوالي 252 فدانًا، والتي استطاعت كسب ثقة العملاء منذ تأسيسها عام 2021، كشركة متخصصة في التطوير العقاري جنبًا إلى جنب 7 شركات شقيقة، كل منها متخصص في مجالات مختلفة، مثل: البناء والمقاولات والأمن والاستثمار المدني والسياحة.

ونجحت الشركة خلال الفترة الماضية في تطوير مشروعي NAIA Bay برأس الحكمة بالساحل الشمالي وNAIA West على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، لتقدم أحدث مفاهيم الحياة العصرية في مشروعاتها العقارية المختلفة، وذلك من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم كافة عناصر جودة الحياة والرفاهية لمختلف العملاء، وبما يقدم تجارب مختلفة تراعي المتطلبات الحياتية للعملاء واحتياجاتهم الخدمية اليومية جنبًا إلى جنب تشييد أفضل النماذج المعمارية والسكنية وفق تصميمات لأكبر المكاتب الاستشارية العالمية.