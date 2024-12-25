رئيس شركة العاصمة الإدارية يستقبل وفداً من مجلسي النواب والشورى البحريني

كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، وفداً من مملكة البحرين، وعلى رأسهم النائب أحمد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس الوفد، والدكتورة فاطمة الكوهجي عضو مجلس الشورى ونائب رئيس الوفد، وعدداً من أعضاء الوفد المرافق، وذلك ضمن برنامج زيارتهم للعاصمة الإدارية الجديدة بغرض التعرف على المشروع.

وبدأ اللقاء بترحيب المهندس خالد عباس بالوفد البحريني، مع عرض فيلم وثائقي عن أبرز التطورات التي وصلت إليها العاصمة الإدارية الجديدة على أرض الواقع، والتي شملت التعرف على أسلوب تنفيذ وتشغيل وإدارة العاصمة الإدارية باستخدام التكنولوجيات المختلفة ومراكز التحكم والسيطرة ومراكز البيانات بالإضافة الي التعرف على مشروعات البنية التحتية بما تشمله من كهرباء وطاقة متجددة ومياه وأسس البناء الأخضر والهوية البصرية.

وأكد المهندس خالد عباس، أن هناك ما يصل إلى 50 ألف موظف يعملون من العاصمة حاليًا، كما تعمل بها 6 جامعات دولية و12 مدرسة دولية، ما يعني أن العاصمة أصبحت واقع بنبض الحياة، لافتاً إلى أنه سيتم البدء في أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية للعاصمة في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى بدء أعمال مجلسي النواب والشورى ومقرات البنوك

من جانبه عبر النائب أحمد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني عن سعادته بهذا الإنجاز العظيم وحفاوة الاستقبال قائلا: " لم أشاهد أي مشروع في كل الوطن العربي يضاهي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر كما أن هذا المشروع العملاق سينقل مصر نقلة حضارية وتاريخية على كافة المستويات، مؤكداً على أن ما تحقق على أرض الواقع في هذا المشروع إعجاز مصري غير مسبوق، وأن مملكة البحرين حريصة على الاستفادة من خبرات مشروع العاصمة الإدارية وأنه من جانبه سيحث الشركات البحرينية للتواجد في المشروع والاستثمار فيه وتلي اللقاء الذي تم زيارة مدينة الفنون والثقافة ومجلس النواب.

اقرأ أيضًا:

أسعار وأقساط شقق بـ "سكن لكل المصريين تسليم 36 شهرا وموعد انتهاء التقديم

أقساط شقق الإسكان المتميز في مدينة بدر بمقدم 100 ألف جنيه

أسعار وأقساط.. التفاصيل الكاملة لحجز شقق روضة العبور