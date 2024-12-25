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شقق الإسكان المتميز بمدينة بدر.. أسعار وأقساط

12:31 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية من حجز شقق الإسكان المتميز في مدينة بدر غدا الخميس 26 ديسمبر، حيث يوجد 1500 وحدة في مدينة بدر.

موقع الحجز:

ويتم الحجز من خلال موقع "مسكن - محور الوحدات" على الرابط https://reserve.newcities.gov.eg.

شقق مدينة بدر:

– طرح 1500 وحدة عمارات الحي السادس بمساحة 90 مترا للوحدة.

وسجلت الشقة الـ 90 مترا، 659 ألف جنيه، ويكون مقدم الحجز 100 ألف جنيه، ثم يتم استكمال 20% من ثمن الوحدة حيث يتم سداد 41 ألف جنيه، ثم سداد 10% وقت الاستلام وهو 66 ألف جنيه.

وبهذا يكون الحاجز سدد 30% من ثمن الوحدة ويتبقى 70% البالغ 461 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري لمدة 7 سنوات 12 ألف جنيه تقريبا.

وحددت وزارة الإسكان 3 طرق لسداد جدية الحجز الخاصة بالتقديم والتي تصل لـ 100 ألف جنيه، وتكون على النحو التالي:

طرق السداد:

1- السداد عن طريق فوري باستخدام رقم السداد المرجعي قم مرجعي.

2- السداد بواسطة البطاقة البنكية.

3- السداد عن طريق التحويل البنكي.

خطوات بعد السداد:

- يقوم الموقع بمراجعة موقف السداد ثم يقوم الموقع بإرسال sms بتأكيد السداد وتغيير حالة الطلب الى تم السداد

- يقوم العميل بتأكيد الدفع وإرفاق مستند التحويل على الموقع الالكترونى.

للحجز بصيغة )JPEG - JPG - PDF ) ثم انتظار حالة تأكيد الطلب لحين المراجعة

- طباعة استمارة الحجز المدون بها القرار والتوقيع عليها ورفعها من قائمة الإجراءات ورفع استمارة الحجز.

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شقق الإسكان المتميز مدينة بدر وزارة الإسكان
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