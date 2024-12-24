رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تكشف آخر تطورات الحجز بـ"سكن لكل المصريين 5"

كتبت - داليا الظنيني:

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل جديدة عن إعلان "سكن لكل المصريين"، الذي تم طرحه مؤخرًا.

وأعلنت مي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، مد فترة التسجيل الخاصة بالمستندات على الموقع الإلكتروني حتى يوم 15 يناير 2025 لتلبية طلبات المواطنين.

وأوضحت أن هذا القرار جاء بهدف إعطاء الأشخاص الذين قاموا بشراء كراسات الشروط مهلة لرفع المستندات، كذلك بسبب الضغط الكبير على الموقع الإلكتروني، قائلة: "أي مواطن لديه شكوى يمكن إبلاغنا بها وسنقوم بحلها خلال 24 ساعة".

وأشارت إلى أن حوالي 260 ألف مواطن رفعوا المستندات على الموقع للحصول على وحدة سكنية في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، لافتة إلى أن عدد الوحدات التي سيتم طرحها يقدر بـ79 ألفًا، والمدن الجديدة جميعها سيكون بها أولويات، وإذا تجاوز العدد المسموح به سيتم تطبيق الأولويات التي وضعتها الوزارة.

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