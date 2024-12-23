بحوث الإسكان والبناء يُصدر أول شهادات اعتماد لكفاءة استهلاك الطاقة للمباني في مصر

(أ ش أ):

أصدر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أول شهادات لاعتماد كفاءة استهلاك الطاقة للمباني في مصر لأحد المباني ضمن مشروع "باديا" التابع لشركة بالم هيلز، بالإضافة الي مبني تابع لبنك مصر.

وتمثل تلك الشهادات لكفاءة استهلاك الطاقة في المباني جزءا رئيسيا من تطبيقات الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر في مصر والتي قام باطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات المنتدي الحضري العالمي الذي انعقد في مصر خلال شهر نوفمبر الماضي.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورمحمد مسعود السعداوي رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء وضمن إطار مشروع BUILD_ME الذي يتم تمويله من قبل المبادرة الدولية للمناخ (IKI)، والمعني بتطبيقات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المباني بالشرق الأوسط.

الجدير بالذكر، أن إعداد أداة قياس كفاءة الطاقة Building Energy Performance Tool والتدريب عليها وإصدارشهادات كفاءة استهلاك الطاقة للمباني Energy Performance Certificate هو نتاج مثمر لمشروع Build_Me الذي يتم تنفيذه بالمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء الشريك الوطني للمشروع، بالتعاون مع الشريك الرئيسي للمشروع Guidehouse Germany، ومجموعة التنمية المتكاملة (IDG) في مصر.

ويهدف المشروع إلى تمكين المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بإصدار وإعتماد شهادات كفاءة استهلاك الطاقة للمباني من خلال الاستخدام الامثل لتطبيقات أداة كفاءة الطاقة للمباني والتي تم تطويرها من خلال فريق عمل المشروع، كما تم اعتماد تلك الأداة الوطنية للتطبيق من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD، كوسيلة لتأهيل المباني للحصول علي نظم التمويل الأخضر، والذي يتماشي مع الإستراتيجية الوطنية للتعامل مع تغيرات المناخ، بالاضافة إلي استراتيجية تطبيق البناء الأخضر في مصر.