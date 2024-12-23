شقق للمصريين بالخارج.. بيتك في مصر مبادرة جديدة بـ 7 مدن جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف وزيرا الإسكان والخارجية عن مبادرة جديدة تستهدف توفير شقق وفلل مناسبة المصريين العاملين في الخارج يناسب احتياجاتهم وتعزيز روابطهم بالوطن، وجذب استثماراتهم في المجال العقاري،

وأكد الوزير أنه تم إطلاق مبادرة بيتك في مصر، والتي تستهدف تنفيذ 5 آلاف وحدة وفيلا سكنية، تشمل 4200 شقة في مدن العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، وعدد من الوحدات التي تتواجد في القرى سياحية ـ كما سيتم توفير 800 وحدة في مدن مدينتي بالقاهرة الجديدة ومدينة السلام.

وجاءت ملامح طرح الوحدات على النحو التالي:

- توفير 4200 من الفيلات والوحدات السكنية من بينها (250) وحدة سكنية في أبراج العلمين الجديدة بمساحات (200 متر) للوحدة بمتوسط سعر (3750) دولاراً أمريكياً للمتر، و(250) وحدة في الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة بمتوسط سعر ( 1045) دولاراً امريكياً للمتر.

وطرح 1050 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة (الحي الثالث) بمتوسط سعر (425) دولاراً امريكياً للمتر، ونحو (1000) وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة ( الحي الخامس) بمتوسط سعر (750) دولاراً امريكياً للمتر.

- كما سيشمل الطرح 250 فيلا منفصلة وشبه منفصلة في المنصورة الجديدة، و (500) وحدة في منطقة " صبا " بالسادس من أكتوبر بمتوسط سعر (375) دولاراً أمريكياً للمتر، و (200) وحدة سكنية في مدينة الشيخ زايد بمتوسط سعر (1145) دولاراً أمريكياً.

- وطرح وحدات أخرى في القرى السياحية ومنطقة الفسطاط و مدينتي وروضة العبور وغيرها.

شروط التقديم:

1- يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- يكون له حساب بنكي في بلد إقامته بالخارج مضى عليه 6 أشهر على الأقل.

3- يسمح لكل مصري بالخارج حجز وحدتين كحد أقصى.

ومن المقرر أن يتم إطلاق موقعا إلكترونيا للحجز في هذه المبادرة يتم من خلاله اختيار الوحدة المرغوبة، وسيكون التخصيص بأسبقية الحجز، حيث سيتم فتح باب الحجز لمدة شهر واحد عقب الانتهاء من هذه الإجراءات.

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