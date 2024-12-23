المقاولون العرب تنفذ مسجد "دار الهداية" في غانا على غرار الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، ومحمد عبد الكريم رئيس شركة كواري ليمتد الغانية، توقيع عقد إنشاء مسجد "دار الهداية" في أكرا بدولة غانا، على غرار مسجد الفتاح العليم، ومسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، واللذان نالا إعجاب وفد دولة غانا، وطالب الوفد بتصميم مستوحى منهما.

وقع العقد المهندس أحمد العدلاني عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والسيد عبد الغني نوهو العضو المنتدب لشركة كواري ليمتد الغانية، وحضر مراسم التوقيع الأستاذ عماد عبيد المشرف المالي على قطاع أفريقيا بالشركة، والمهندس محمد علوى عضو المجلس التنفيذي للشركة ورئيس قطاع القاهرة الكبرى، والمهندس أحمد منصور العضو المنتدب للشركة الغانية، والمهندسة دينا شتا مدير إدارة الدعم الفني للفروع والإدارات والمشروعات المستقلة، والمهندسة علياء عبد العظيم مدير إدارة التعاقدات.

جدير بالذكر أن مسجد "دار الهداية" يُعد باكورة الأعمال الجديدة التي تخطط شركة المقاولون العرب لتنفيذها لعودتها للسوق الغاني.يقام المشروع على مساحة 7200 متر مربع ويتكون من مسجد رئيسي يسع 1500 مصلى، وقسم خاص للسيدات، ويضم أربع مآذن بارتفاع 60 مترا مستوحاة من الطراز الفاطمي و25 قبة، ومبنى متعدد الأغراض يضم قاعتين للمناسبات ومدرسة تعليمية تسع حوالى 300 طالب ودار لتحفيظ القرآن الكريم، وتعليم تعاليم الدين الإسلامي وسيتم تزويده بمصاعد وسلالم كهربائية لتوفير الراحة وسهولة الحركة للمصلين والزوار، كما يضم دورين تحت الأرض، تستخدم كجراح بسعة إجمالية 200 سيارة.

يذكر أن المقاولون العرب قد قامت من قبل بتنفيذ أعمال تجديد وتوسيع استادى أكرا وكوماسى، وبناء طريق "ونيبا" الرابط بين العاصمة ومدينة "تاكورادى" على الساحل الغربى لغانا، كما قامت بتصميم وتصنيع عدد 2 (اثنان) عبارة نهرية للعمل ببحيرة فولتا بغانا.