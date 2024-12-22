5 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة في 2025 لشركة تايمز للتطوير العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

قال أحمد السرجاني، الرئيس التنفيذي لشركة تايمز للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العام المقبل.

أضاف السرجانى، خلال مؤتمر صحفي عقده الشركة، أنه تم تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 3 مليارات جنيه منذ بداية 2024.

وأشار إلى أن الشركة تتحوط ضد أي تغيرات اقتصادية بسرعة التنفيذ وتحقيق توازن بين العمليات البيعية للمشروعات وتنفيذ إنشاءات تلك المراحل.

وتابع: نتفاوض حاليا على قطعة أرض في الساحل الشمالي بمساحة متوسطى 100 فدان، لافتًا إلى أن الشركة أطلقت المرحلة الثانية من مشروع Avelin، حيث بدأنا في إنشاءات المشروعات قبل الطرح.

وتسعى الشركة من خلال مشاريعها إلى دعم رؤية مصر 2030 بتحسين جودة الحياة ورفع معايير السكن في المناطق الجديدة.

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