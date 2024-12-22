وزير الإسكان يتفقد مشروع سوديك "The Estates" بالشيخ زايد الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع سوديك “The Estates” بمدينة زايد الجديدة في غرب القاهرة.

رافق الوزير خلال جولته التفقدية مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة، والمهندس أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك ومجموعة من القائمين على المشروع.

وخلال الزيارة، استعرض أيمن عامر الأعمال الإنشائية ونسب التنفيذ بالمشروع، حيث أكد أن التسليمات الخاصة بالمراحل الخمس للمشروع تتم قبل الجدول الزمني المحدد. فقد انطلقت المرحلة الأولى في عام 2019 واستُكملت بنجاح لتعد سوديك أول مطور عقاري يقوم بتسليم وحدات سكنية في مدينة زايد الجديدة عام 2023، تلتها المرحلة الثانية التي بدأت في ديسمبر 2021 وتم الانتهاء منها في عام 2024. أما المرحلة الثالثة فقد انطلقت في نوفمبر 2022 وسيتم تسليمها بحلول عام 2025. وقد بدأت المرحلتان الرابعة والأخيرة في يونيو 2024، على أن يتم الانتهاء منهما بحلول عامى 2026- 2027.

وأشار عامر إلى أنه بلغ نسبة الإنجاز في المشروع 77%، وقد تم تسليم 273 وحدة حتى الآن، ومن المخطط تسليم 64 وحدة في عام 2025، و82 وحدة إضافية بحلول عام 2026.

ووتم إطلاق مشروع The Estates في عام 2019، ويمتد على مساحة 630,000 متر مربع مع 150,000 متر مربع من المساحات الخضراء والمساحات المفتوحة في قلب مدينة زايد الجديدة.

وتم تخصيص 13% فقط من المساحة الإجمالية للمباني، مما يوفر مساحات واسعة مفتوحة بين الوحدات. كما يضم المشروع إجمالاً 437 وحدة سكنية، بالاضافة الى 17 وحدة إدارية، و8 وحدات تجارية.

ويوفر المشروع نادي صحي، وناديًا اجتماعيًا رياضيًا بمساحة 5000 متر مربع، وفندق فاخر ووحدات فتدقية ومطعم يحملان علامة نوبو التجارية في مشروع The Estates Residences الملاصق لمشروع The Estates مما يتيح لقاطني المشروع الإستمتاع بتجربة استثنائية لأرقى مستويات الضيافة.

تُعد مدينة زايد الجديدة امتدادًا طبيعيًا لحي الشيخ زايد حيث تتمتع المدينة بسهولة الوصول لأحياء شرق القاهرة والساحل الشمالي، مستفيدة من شبكة الطرق المطورة الجديدة، فضلاً عن قربها من مطار سفنكس الجديد والمتحف المصري الكبير.

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