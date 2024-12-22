علاء فكري: تيسيرات الشركات العقارية تتسبب في تعثر المشروعات.. والتمويل العقاري الحل

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا للتطوير العقاري، ونائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال، إن التيسيرات الكثيرة التي تقدمها شركات التطوير العقاري أحد أسباب تعثر المشروعات، لافتًا إلى أن زيادة مدة التقسيط أزمة تواجه الشركة فيما بعد حيث يحتاج المطور لتدفقات نقدية مستمرة للقدرة على تنفيذ أعمال الإنشاءات.

وأكد أن أحد أهم إجراءات التحوط التي تنفذها الشركة حاليا هي زيادة نسبة تنفيذ المشروعات بالتوازي مع عمليات البيع، حتى لا تتأثر بأي تغيرات اقتصادية.

وأضاف "فكري"، أن السوق العقاري يحتاج حاليا لزيادة وتيرة التنمية وسرعة التنفيذ خاصة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، وبالتالي يتطلب ضغط معدلات التنفيذ يصاحبه توافر سيولة مالية ولن تتحق إلا من خلال حصول المطور على مقدم شراء الوحدات.

وأكد أن لحدوث التوازن بين البيع والتنفيذ، لأبد من وضع ضوابط بيع المشروعات لدي الشركات العقارية، بما يتناسب مع حجم التنمية الموجودة حالياً، لافتا إلى أن السوق العقاري يحتاج حاليا لطرح وحدات سكنية بمساحات صغيرة حتى تتناسب من قدرة العملاء على الشراء.

وأوضح أن السوق العقاري يعتمد على 3 أشكال من التمويلات لتنفيذ المشروعات، السيولة الذاتية وحصيلة بيع الوحدات للعملاء والتمويل البنكي، مشيراً إلى أن هناك فئة كبيرة من المطورين ليس لديهم نية للحصول على تمويلات بنكية في ظل ارتفاع الفائدة.

وأشار إلى أن فئة متوسطي الدخل من المواطنين تحتاج بشكل سريع، لإعادة إحياء مبادرة التمويل العقاري بفائدة تتناسب مع احتياجاتهم، لافتا إلي أن هذه الفئة أصبحت محصورة بين فئتي محدودي الدخل والتي تقوم الدولة بتوفير وحدات سكنية لهم وفئة فوق المتوسط، ذات الدخل المرتفع، والتي لديها قدرة على الشراء في مشروعات تتناسب مع قدرتهم على السداد وبأسعار مرتفعة.

وأكد أن الشركة أطلقت كومباوند Beta Residence يقع على مساحة 20 فداناً ، وتصميمات المشروع تعتمد في الأساس على خلق فكرة وروح لمجتمع متجانس ولذلك تم تصميم المكونات الجمالية للمشروع من لاندسكيب، طرق للمشاه، ومسطحات مائية.

ويقدم مشروع Beta Residence بعدد 770 وحدة بمداخل فاخرة بارتفاع مزدوج، وشقق غرفتين وثلاث غرف نوم بمساحات من 90 إلى 220 متر.

وتطرح الشركة المشروع بعروض خاصة بمرحلة الطرح الأول بمقدم حجز يبدأ من 5% من قيمة الوحدة وفترات سداد تصل إلى 8 سنوات وتسليم خلال 4 سنوات.

وأشار إلى أن سعر المتر وصل لـ 35 ألف جنيه، وهو سعر مميز في الوقت الحالي، حيث نوفر عدد من الوحدات لعملاء الشركة، يمكنهم من خلال هذا السعر تحقيق مكسب استثماري قوي.

وعن اقتراب انتهاء الشهادات البنكية من بنك الأهلي ومصر والتي تم إطلاقها مطلع 2024، أكد فكري، أن المستثمر الخاص بالشهادات النكية سيفضلها طوال الوقت حتى لو تراجعت الفائدة لـ5%، لكن عدد قليل جدا هو من سيتوجه لوسائل إدخارية آخرى.

وطالب المهندس علاء فكرى بضرورة تنظيم سوق التسويق العقاري، فمن خلال المعارض العقارية الأخيرة أصبح عدد المسوقين أكبر من عدد العملاء والشركات العارضة كما أصبح هذا السوق عشوائي وغير منظم، فلابد من تدريب العاملين في مهنة التسويق العقاري وحصولهم على شهادة بذلك بجانب حصولهم أيضًا على رخصة تسمح لهم بمزاولة هذه المهنة.

وأكد أن السوق العقاري يحتاج الآن إلى إعادة إحياء مبادرة التمويل العقاري لتنشيط السوق خاصة مع ارتفاع أسعار الوحدات، وتراجع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.

وأشار إلى أن أهم جزء في مبادرة التمويل العقاري أن تكون سعر الوحدة 2.5 مليون جنيه، ويحتاج إلى زيادة هذا الحد بعد ارتفاع أسعار الشقق بشكل كبير وأصبحت بـ 5 و6 ملاين جنيه، لافتًا إلى أن مبادرة التمويل العقاري يمكن أن تكون حل خلال هذه الفترة.

وعن أسعار العقارات في 2025، أكد فكري أنه لا يمكن تحديد حجم الزيادة في السوق العقاري بسبب عدم ثبات أسعار مواد البناء وكذلك أسعار الفائدة والدولار، فالمتغيرات الاقتصادية تحدث بشكل سريع.

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