شقق دار مصر.. الحجز مستمر بمقدم 100 ألف جنيه في 3 مدن جديدة

وزير الإسكان يتفقد المدينة التراثية وعدد من مشروعات البنية الأساسية

كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان في حجز شقق دار مصر، حتى يوم الخميس 26 ديسمبر ٢٠٢٤، حيث تم إتاحة التقديم لمدة شهرين ضمن أضخم طرح والذي ويتضمن 6575 وحدة سكنية فى 15 مدينة جديدة، شملت مشروعات جنة وسكن مصر وإسكان متميز.

وجاءت تفاصيل الحصول على شقة في دار مصر، على النحو التالي:

تم طرح 16 وحدة في حدائق أكتوبر خلف مدينة الانتاج الإعلامي، حيث سجلت الشقة الـ115 متر مليون و345 ألف جنيه.

طرح 11 وحدة في العاشر من رمضان، سجلت الشقة الـ 130 متر مليون و432 ألف جنيه.

تم طرح 11 وحدة في مدينة السادات، حيث سجلت الوحدة الـ 130 متر مليون و171 ألف جنيه،

ويكون مقدم الحجز موحد 100 ألف جنيه لكل المشروعات.

طريقة التقديم والحجز:

– التسجيل بالموقع عن طريق الضغط على ”دخول مستخدم جديد” ثم ملئ البيانات المطلوبة والضغط على إنشاء حساب… اضغط هنا

– بعد كتابة البيانات والإيميل يتم الرجوع إلى البريد الإلكتروني لتفعيل الحساب والضغط على الرابط لاستكمال الحجز.

– يتم اختيار الطابق المطلوب حجزه والضغط على أيقونة طلب الحجز بالجدول ثم ملئ البيانات المطلوبة ومنها:

– إدراج طريقة السداد (طبقا لطرق السداد المحددة بكراسة الشروط).

– رفع مستندات التقدم والضغط على تقديم طلب حجز جديد.

طريق السداد:

يتم توجيه المتقدم إلى بوابة السداد الإلكتروني بأحد الطرق التالية :

ـ السداد بواسطة فورى

ـ السداد بواسطة البطاقة البنكية

ـ السداد عن طريق التحويل البنكي

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