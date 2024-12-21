وزير الإسكان يتابع موقف تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بحدائق أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة بمدينة حدائق أكتوبر استهلها بمتابعة موقف تسليم قطع أراضي للمواطنين بمنطقة أراضي قرعة مسلسل 6 بالمدينة، والتي تبلغ 1035 قطعة وتتضمن الإسكان المتميز والاجتماعي.

وخلال الجولة، التقى وزير الإسكان، بعدد من المواطنين من أصحاب الأراضي، معربين عن معاناتهم من كم الإشغالات والمخلفات والأتربة الناتجة عنها بالمنطقة، وفي هذا الصدد وعد وزير الإسكان بحل الأزمة وتواصل على الفور تليفونيًا مع الجهات المعنية لإزالتها موجهًا بعرض تقرير أسبوعي عليه شخصيًا بالموقف حتى يتم الانتهاء من تنفيذ التوجيهات.

كما وجه الوزير، مسؤولي الجهاز، بمتابعة الأمر والانتهاء منه في ظرف شهر، مشددًا على التصدي بكل حسم لظاهرة إلقاء المخلفات بالمنطقة والمتابعة الدورية لهذا الأمر عقب رفع المخلفات المتواجدة وتطهير مطابق الصرف الصحي، والتنسيق الدائم مع الجهات ذات الصلة، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين والمقصرين.

وكلف وزير الإسكان، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، بوضع برنامج زمني للانتهاء من مختلف الأعمال المتعلقة بالكهرباء في مدة أقصاها شهرين.

كما تابع وزير الإسكان، موقف مختلف الخدمات المقدمة للسكان بمدينة حدائق أكتوبر، والتي تشمل المدارس والأسواق التجارية، والمراكز الطبية، وغيرها من الخدمات، مؤكدًا أن جميع المشكلات التي تواجه المواطنين بالمدينة هي محل متابعة منه شخصيًا، وسيتم حلها فورًا في إطار مسئوليته، وسيشعر قاطنو المدينة بأن هناك تغييرًا في مستوى الخدمات المقدمة لهم خلال الربع الأول من العام المقبل، موضحًا أنه سيقوم بزيارة قريبة لمواقع العمل حتى يتم تلافي الملاحظات تمامًا.

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