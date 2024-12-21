وزير الإسكان يتفقد توسعة الطريق الحدائقي بالقاهرة الجديدة ومحطة الصرف الصحي رقم 12

كتب- محمد عبد الناصر:

استهل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تفقد أعمال تطوير وتوسعة الطريق الحدائقي بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث والرابط بين محور العبور وشارع التسعين الجنوبي، يرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وخلال جولته، وجه وزير الإسكان، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالطريق نظرًا لأهميته في تنمية المنطقة، مطالبًا الشركات العاملة ومسئولي الجهاز بضرورة دفع العمل لإنهاء مختلف المشروعات في الوقت المحدد لها وبأعلى جودة وطبقًا للمواصفات والمقاييس العالمية، ورفع جميع المخلفات والاهتمام بمنظومة النظافة على الطرق بشكل عام، وبالأحياء السكنية، للحفاظ على الصورة الحضارية بالمدن الجديدة.

كما تفقد وزير الإسكان، أعمال تنفيذ محطة الصرف الصحي رقم 12 للصرف الصحي (منطقة الأندلس - التجمع الثالث) بالمدينة، والمنوط بها خدمة منطقة الأندلس بالتجمع الثالث، حيث جارٍ استكمال الأعمال المدنية بالمحطة من البيارة وعنبر الطلمبات ومبنى المولدات والمباني الإدارية وأعمال خطوط الانحدار وخطوط الطرد وأعمال تنسيق الموقع والواجهات والسور بشكل يتناسب مع النسق الحضاري والعمراني للمنطقة، حيث وجه في هذا الإطار بضرورة جاهزية محطات الصرف الصحي في أقرب وقت.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، أعمال إنشاء منطقة مخازن مركزية بنطاق المحطة، والتي تختص بجميع قطع غيار الشبكات ومحطات المياه والصرف الصحي بالمدينة مزودة ببرنامج تخزين إليكتروني للمخازن يحتوى على (باركود) على جميع قطع الغيار الموجودة بالمخازن كنقطة نظام لحصر جميع القطع الموجودة بالمخازن واستكمال النواقص بشكل دوري.

وخلال الجولة، أبدى وزير الإسكان، استياءه من ضعف نسبة التنفيذ وتأخر الأعمال بالمحطة، موجهًا بسرعة مراجعة الجدول الزمني للمشروع للانتهاء من الأعمال أو سحبها وسرعة إسنادها إلى شركة أخرى.

وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الطريق الحدائقي بطول 3 كم وبعرض 3 حارات مرورية في كل اتجاه، وحارة خدمة، كما أن أعمال التطوير تشمل الطبقة الأسفلتية وأعمال تطوير الكهرباء، ويتم تطويره ورفع الكفاءة باستخدام نظام إعادة التدوير FDR (full depth reclamation) لتوفير من 28% لـ 40% من التكلفة لرفع الكفاءة باستخدام الطرق التقليدية.

وقال المهندس عبد الرءوف الغيطي، إن إدارة الطرق بالمدينة جددت وصينت تخطيط ودهانات مختلف إشارات المشاة بالمدينة، وذلك في إطار استمرار أعمال التطوير والصيانة بالمحاور الرئيسية بالقاهرة الجديدة.

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