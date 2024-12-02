وزير الإسكان يوجه بوضع إطار زمني لإنهاء ملف تحديث الأحوزة العمرانية للقرى

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة موقف خطة تحديث الأحوزة العمرانية، التى تتولى تنفيذها الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة للوزارة.

حضر الاجتماع مسئولي الوزارة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومسئولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التنمية المحلية.

ووجه وزير الإسكان، مسئولى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بتنسيق خطة تحديث الأحوزة العمرانية، والعمل طبقا لأولويات تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

كما وجه الوزير، بضرورة وضع إطار زمني محدد لإنهاء ملف تحديث الأحوزة العمرانية للقرى، وتحديث ووضع الأحوزة العمرانية للعزب، مؤكدا أهمية التصدي للمخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية، والالتزام بحدود الحيز العمراني.

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