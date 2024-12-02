بدء تسليم دفعة جديدة من شقق جنة بمدينة القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة في تسليم شقق جنة للفائزين بها لجميع المراحل بالتجمع الثالث، حيث يستمر التقديم حتى يوم 30 ديسمبر المقبل.

وجاءت أرقام العمارات والمواعيد على النحو التالي:

سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 102، يوم الإثنين 2/12/2024، ووحدات العمارة رقم 103، يوم الثلاثاء 3/12/2024، ووحدات العمارة رقم 104، يوم الأربعاء 4/12/2024.

كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 105، يوم الخميس 5/12/2024، ووحدات العمارة 107، يوم الأحد 8/12/2024، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الإثنين 9/12/2024، ووحدات العمارة رقم 109، يوم الثلاثاء 10/12/2024، ووحدات العمارة رقم 110، يوم الأربعاء 11/12/2024، ووحدات العمارة رقم 111، يوم الخميس 12/12/2024.

كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 112، يوم الأحد 15/12/2024، ووحدات العمارة رقم 113، يوم الإثنين 16/12/2024، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الثلاثاء 17/12/2024، ووحدات العمارة رقم 115، يوم الأربعاء 18/12/2024، ووحدات العمارة رقم 116، يوم الخميس 19/12/2024، ووحدات العمارة رقم 117، يوم الأحد 22/12/2024، ووحدات العمارة رقم 118، يوم الإثنين 23/12/2024، ووحدات العمارة رقم 119، يوم الثلاثاء 24/12/2024، ووحدات العمارة رقم 120، يوم الأربعاء 25/12/2024، ووحدات العمارة رقم 121، يوم الخميس 26/12/2024.

وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 122، يوم الأحد 29/12/2024، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الإثنين 30/12/2024.

وأكد جهاز القاهرة الجديدة أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير ( فرع الرحاب ) لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات بالجهاز، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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