شقق سكن لكل المصريين.. إجابات رسمية لأبرز استفسارات المواطنين عن الحجز "18 سؤالًا"

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الطرح الجديد ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" ما زال يشهد إقبالًا غير مسبوق على مستوى المواطنين الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن عدد المواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط بلغ 644894 مواطنًا، بينما وصل عدد المواطنين الذين سجلوا عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 155251 مواطنًا، وقام 305981 مواطنًا بسداد مقدم جدية الحجز.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن سعر كراسة الشروط يبلغ ٣٠٠ جنيه فقط، ويجب على المواطنين عدم دفع أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى.

وأهابت مي عبد الحميد بجميع المواطنين ضرورة التسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق؛ كي تكتمل إجراءات التقديم، حيث إن شراء الكراسة ودفع مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية فقط لا يعني تقديم المواطنين ضمن الإعلان؛ حيث تكتمل هذه الإجراءات بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني، حتى يتم فرز ملف المتقدم وبيان حالته في المرحلة اللاحقة؛ خصوصًا أن آخر موعد لشراء كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز والمصروفات الإدارية هو ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

وأضافت مي عبد الحميد أن لجنة الرصد والمتابعة بالصندوق رصدت عددًا من الشكاوى والاستفسارات بخصوص الموقع الإلكتروني للصندوقwww.shmff.gov.eg والمخصص لتقديم طلبات المواطنين لحجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5.

وأضافت عبد الحميد أن لجنة الرصد والمتابعة قامت بجمع أبرز الأسئلة والاستفسارات الواردة للصندوق حول الموقع الإلكتروني من جميع قنوات التواصل الرسمية التابعة للصندوق، بالإضافة إلى رصد أبرز تساؤلات المواطنين عبر الصفحات المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه تم إعداد إجابات دقيقة لهذه التساؤلات، حتى لا يتعرض المواطن للاستغلال أو يكون عرضة للأخبار الكاذبة والمضللة.

وينشر "مصراوي" أبرز الأسئلة والاستفسارات حول الموقع الإلكتروني للصندوق والإجابة عنها في ما يلي:

س- وجود حساب سابق على البوابة الإلكترونية ولا يمكن الدخول عليه ولا يمكن إنشاء حساب جديد؟

ج- في حالة أن العميل لديه حساب سابق على البوابة يقوم بالضغط على زر (نسيت كلمة المرور) للتمكن من الدخول على الحساب.

س- عدم إمكانية إنشاء حساب لأول مرة على البوابة الإلكترونية؟

ج- يتم الاتصال بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق، والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي أو من خلال صفحة فيسبوك.

س- وجود رسالة بسبق الاستفادة عند التسجيل في الإعلان، على الرغم من سحب مقدم جدية الحجز من الإعلان السابق؟

ج- على العميل تقديم إفادة بسحب مقدم جدية الحجز من الإعلان السابق وإرفاقها مع مستندات الإعلان الجديد، وسيتم التعامل على الطلب بعد الدراسة والتأكد من سحب المقدم.

س- وجود رسالة “وجود طلب سابق على النظام” للمطلق أو المطلقة أثناء التقديم نظراً لوجود البيانات على الطلب السابق؟

ج- يمكن للعميلة التقديم ورفع المستندات، وسيتم بعد غلق الإعلان تعديل البيانات من جانب الصندوق.

س- عدم إمكانية تعديل رقم الهاتف على الموقع أثناء التقديم؟

ج- يمكن للعميل تقديم طلب من خلال الاتصال بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق، والذي يضم عدة أرقام؛ وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي أو من خلال صفحة فيسبوك.

س- ظهور رسالة خطأ "هناك بعض الخطوات المطلوبة لتجهيز الحساب برجاء الاتصال بخدمة العملاء"؟

ج- توجيه العميل للمحاولة مرة أخرى، وفي حالة عدم تمكنه من التسجيل يتم الاتصال بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام؛ وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي أو من خلال صفحة فيسبوك.

س- الرقم القومي غير صحيح؟

ج- على العميل التأكد من كتابة الرقم القومي باللغة الإنجليزية من اليسار إلى اليمين عند الإدخال.

س- وجود طلب سابق للزوج/ة ولا يستطيع الدخول أو تعديل أي بيانات؟

ج- يمكن للعميل/ة التقديم ورفع المستندت، وسيتم بعد غلق الإعلان تعديل البيانات من جانب الصندوق، بعد مراجعة الطلب والتأكد من عدم سبق الاستفادة كأسرة من الإعلان السابق، وفي حالة الرغبة في الاستمرار في الإعلان الجديد يجب إرفاق إيصال السحب.

س- عدم إمكانية التسجيل على الإعلان الجديد؛ بسبب أن العميل كان متقدمًا بإعلان سابق؟

ج- غير صحيح؛ يمكن للعميل التسجيل على الإعلان الحالي، وسوف يظهر له جميع بياناته السابقة ويستطيع التعديل عليها، لكن عليه أن يقوم بالتسجيل بعد سحب مقدم جدية الحجز في الإعلان السابق، وألا يكون قد سبق له التخصيص والتعاقد.

س- الموقع الإلكتروني "واقع" دائمًا؟

ج- السيرفر يعمل بكل طاقته، وجار تزويد الطاقة الاستيعابية بهدف استيعاب عدد أكبر من المواطنين.

س- عدم وصول الكود للعميل حتى تتم كتابة كلمة المرور Password؟

ج- الكود يصل لكل العملاء؛ ولكن في بعض الحالات يتم تأخير الإرسال طبقًا لكل شبكة محمول.

س- مشكلة عدم تذكر العملاء لكلمة المرور الخاصة بهم؟

ج- يمكنهم الضغط على "نسيت كلمة المرور" واتباع الخطوات اللازمة لتغييرها.

س- ظهور رسالة أن رقم هاتف العميل مسجل مسبقًا أو رقمه القومي؟

ج- ذلك لأن العميل لديه حساب بالفعل على الموقع الإلكتروني، يرجى الضغط على "الدخول" وليس "التسجيل".

س- صعوبة تحميل المرفقات؟

ج- يجب التأكد من أن مساحة المرفقات أقل من 2 ميجا، وأيضًا التأكد من سماح المتصفح المستخدم لرفع الملفات.

س- الرغبة في تعديل المدينة المراد اختيارها بعد تسجيلها بصورة خاطئة؟

ج- الدخول مرة أخرى وتعديل البيانات والضغط على "إرسال" خلال فترة الإعلان فقط.

س- عدم ظهور خانة المشروع على الموقع الإلكتروني الخاص للتسجيل؟

ج- التجربة لاحقًا نظرًا لوجود ضغط على الموقع الإلكتروني، ويرجى العلم أنه جار تزويد طاقة الموقع لاستيعاب عدد أكبر من المواطنين.

س- ظهور رسالة "تم حفظ طلبكم؛ ولكن لم نستطع تأكيد الدفع من خلال البريد المصري؟"

ج- لأن مدفوعات البريد لا تصل في نفس ميعاد الدفع؛ ولكن يتم إرسالها بشكل دوري لقاعدة بيانات الصندوق، وذلك لا يؤثر على طلب العميل مطلقًا.

س- لا يمكن حفظ الطلب بعد التسجيل وإضافة كل البيانات؟

ج- الموقع الإلكتروني يعمل بكل طاقته، وجار تزويد الطاقة الاستيعابية له لاستيعاب عدد أكبر من المواطنين.

وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يبدأ في نشر فيديوهات توضيحية؛ لشرح كيفية التعامل مع الاستفسارات المختلفة الواردة من الجمهور خلال تعاملهم مع الموقع الإلكتروني للصندوق؛ للتأكد من قدرة جميع المواطنين على التسجيل بسهولة ويُسر دون تعرضهم للاستغلال.

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