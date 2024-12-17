تم حفظ طلبكم.. ماذا تعني هذه الرسالة لحاجزين شقق سكن لكل المصريين 5؟

كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح وزارة الإسكان شقق سكن لكل المصريين 5 في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، من خلال مكاتب البريد، حيث تم بيع أكثر من 500 ألف كراسة شروط حتى الآن.

تقرر مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" وذلك حتى الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024، بدلًا من الموعد السابق في 24 ديسمبر، لتعويض فترة التوقف المؤقت.

ومن أهم أسئلة المتقدمين للحجز، تمثل في معنى الرسالة التي تظهر على الموقع الإلكتروني بعد التسجيل وهي (تم حفظ طلبكم لكن لم نستطيع التأكد من الدفع عن خلال مكاتب البريد).

هذه الرسالة تأتي بعد إضافة الأوراق المطلوبة واستكمال البيانات، وتعتبر من الرسائل المسجلة على الموقع الإلكتروني وتظهر لكل المتقدمين ولا تعني أي مشكلة في عملية التقديم.

وتعتبر الرسالة تأكيد على أن الأوراق التي تم تقديمها مقبولة وفي انتظار تأكيد البريد سداد مبلغ جدية الحجز.

وطرحت وزارة الإسكان يوم 18 نوفمبر الجاري شقق سكن لكل المصريين لـ ذوي الإعاقة على وبدأ التقديم لباقي المواطنين يوم 26 نوفمبر ويستمر حتى نهاية شهر ديسمبر.

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