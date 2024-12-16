وزير الإسكان يسافر إلى الجزائر للمشاركة في فعاليات مجلس وزراء الإسكان العرب

كتب- محمد عبدالناصر:

غادر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، القاهرة متجهاً إلى جمهورية الجزائر الشقيقة، على رأس وفد من مسئولي وزارة الإسكان، لتمثيل جمهورية مصر العربية في فعاليات الدورة الـ41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وكذا المشاركة بمؤتمر الاسكان العربي الثامن للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة تحت شعار "العمران والبناء المستدام : تحديات وآمال واعدة " باستضافة كريمة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمقام على هامش دورة المجلس خلال الفترة 17 - 19 ديسمبر الجاري، وسط دعوات حضور واسعة.

ويضُم الوفد المصري المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس مصطفي النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة جهاد هشام، وهبة الله جمال، منسقي الاتصال بين وزارة الإسكان والأمانة الفنية للمجلس.

ومن المقرر أن يلقي المهندس شريف الشربيني، كلمةً افتتاحية في اجتماع الدورة الـ41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب يشير فيها إلى النهضة العمرانية الشاملة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسبل تبادل الخبرات والتعاون، وجهود مجلس وزراء الإسكان العرب خلال دوراته السابقة في مجالات تعزيز آليات التعاون العربي المشترك، وتوحيد الرؤى المشتركة تجاه القضايا والتحديات التي تتعلق بالإسكان والتنمية العمرانية، وكذا الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في سبيل توفير السكن الملائم، وتطوير السياسات والنظم والتشريعات، ووضع خُطط طموحة ترتكز على استراتيجيات علمية وعملية من خلال رؤى واضحة لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على المسكن الملائم والخدمات الجيدة.

كما أنه من المقرر أن يُشارك الوفد في فعاليات المؤتمر، والذي ستعقد جلساته الافتتاحية صباح غدٍ الثلاثاء ضمن الفعاليات، تحت رعاية نذير العرباوي، الوزير الأول - رئيس الحكومة الجزائرية، ومحمد طارق بلعريبي - وزير السكن والعمران والمدينة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبمشاركة لفيف من وزراء الإسكان العرب وكبار مسئولي الإسكان في الدول العربية والمختصين والأكاديميين.

وقد حرص مسئولو وزارة الإسكان بمصر، أن يكون للوزارة تواجد قوي وفعال ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي سيتم افتتاحه بحضور وزراء الإسكان من الدول العربية ومسئولي وقيادات الإسكان من الجهات والمنظمات ذات الصلة، وسوف يستعرض الجناح المصري عدداً من المشروعات القومية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية والتي تنفذها الوزارة في سبيل النهضة بالعمران المصري.

وفي إطار أعمال المجلس، سيتسلم المهندس شريف الشربيني، الجائزة الممنوحة لجمهورية مصر العربية عن مشروع "روضة السيدة" ضمن جائزة المشروع السكني المنفذ، واستكمالا لأعمال المجلس من المقرر عرض فيلم وثائقي عن أحد مشروعات الوزارة الرائدة في مجال الإسكان، علاوةً على استعراض الدراسة التي تعدها مصر بالتعاون مع الدول العربية بعنوان " تجارب السكن الاجتماعي في الدول العربية".

وسوف يشارك الوفد المصري في جلسات ومحاور المؤتمر بتقديم أوراق وطنية حيث تقدم المهندسة نفيسة هاشم - ورقة بعنوان "الحوكمة.. الاستدامة بالتشريعات والقوانين المنظمة للبناء بجمهورية مصر العربية"، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، ورقة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر في مصر: الإجراءات التنفيذية وبعض الدروس المستفادة".

ومن المقرر بنهاية المؤتمر أن يتم إعلان أهم النتائج والتوصيات التي أسفرت عنها الجلسات والنقاشات العلمية من خلال جلسات المؤتمر ومحاوره.

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