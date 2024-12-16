بيع محالات تجارية وتخصيص حديقة بمقابل الانتفاع بمزاد علني بمدينة طيبة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

عُقدت بمقر جهاز مدينة طيبة الجديدة، جلسة مزاد علني أسفرت عن بيع 7 محال تجارية بأنشطة متنوعة، وترسية قطعة أرض بنشاط حديقة بالمبانى المقامة عليها بمنطقة ٤٨0 فدان بالإضافة الى المسطحات الخضراء بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمده 7 سنوات، لزيادة الخدمات بالمدينة، وذلك بحضور المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، وممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وأعضاء لجنة المزاد لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين .

وبحسب بيان، أكد المهندس مصطفى سعيد، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين والمستثمرين، مشيراً إلى أن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية بالمدينة نظراً لزيادة الخدمات بها.

وفي سياق متصل، تابع المهندس مصطفى سعيد، الاستعدادات التي تم اتخاذها لمواجهة أي حالات طارئة والأمطار المتوقعة خلال فصل الشتاء، بجانب تفقد اصطفاف لجميع المعدات الموجودة بالجهاز وشركات الصيانة، والتأكد من حالتها الفنية، وأنها تعمل بشكل جيد تحسباً لأى ظرف طارئ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح "سعيد"، أن الجهاز حريص على المتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية مختلف المعدات وسيارات كسح المياه وطلمبات الرفع النقالي ومراجعة موقف المحطات والتأكيد على توافر الوقود اللازم للمولدات الاحتياطية، ومراجعة تطهير بلاعات صرف الأمطار وجاهزية الكوادر البشرية للعمل وقدرتها على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الأمطار.

ووجه رئيس الجهاز، بمتابعة جميع الاستعدادات والتجهيزات والتأكيد على تطهير وتسليك جميع خطوط الصرف الصحي، فضلاً عن التأكد من سلامتها لضمان جاهزيتها وكفاءتها.

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