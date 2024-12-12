وزير الإسكان يسلم عددًا من محاضر استلام الأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة لمستحقيها

كتب- محمد عبدالناصر:

سلم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من محاضر استلام الأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة، والتي تم تقنين أوضاعها، لمستحقيها، وذلك في احتفالية تم تنظيمها بجهاز مدينة العبور الجديدة، بحضور مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وعبر المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بتسليمه محاضر استلام الأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة، لمستحقيها، قائلًا: نعلن اليوم عن بداية حياة جديدة وحياة كريمة لأهالينا أصحاب التواجدات في الأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة، حيث يتسلمون محاضر استلام أراضيهم في مجتمعات حضارية مخططة ومكتملة المرافق والخدمات.

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، أولت اهتمامًا كبيرًا لملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، لتحويل تلك المناطق من العشوائية إلى مناطق حضارية تحقق جودة الحياة، وتوفر حياة كريمة لساكنيها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار الوزير، إلى التحديات الكبيرة التي واجهت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها في وضع المخططات التفصيلية لتوفير مختلف المرافق والخدمات لأصحاب الأراضي المضافة، وتحقيق حياة كريمة لهم.

واستعرض الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، الموقف الحالي لدراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة بالمدينة بالقرار الجمهوري 249 لسنة 2016، مشيرًا إلى حجم الجهد المبذول في دراسة ملفات تقنين أوضاع تلك الأراضي، وتنفيذ أعمال الطرق والمرافق بها.

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