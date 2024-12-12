مقترح بإنشاء مستشفى عالمي بمساحة 46 ألف م2 بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا صباح اليوم، مع مسئولي إحدى المؤسسات الطبية المتخصصة، لمناقشة مقترح مشروع إنشاء مستشفى عالمي على مساحة 46 ألف م2 تقريبًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عبد الرازق، المشرف على مكتب وزير الإسكان، ومسئولي الوزارة والمشروع.

وفي مستهل الاجتماع، استمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح تفصيلي عن مشروع إنشاء المستشفى، من حيث التكلفة المبدئية للمشروع، والعائد المادي، ونتائج التنسيقات السابقة بين المكتب الاستشاري والمؤسسة الطبية، ونتائج مناقشات الشراكة مع إحدى المؤسسات العالمية.

وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى حرص وزارة الإسكان على جذب استثمارات عالمية تتماشى مع التوجه العام للدولة المصرية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية الانتهاء من الدراسة النهائية للمشروع على أن تتضمن تلك الدراسة توفير خدمة طبية عالمية بمواصفات مختلفة، نظرًا للقيمة الاستثمارية لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما ستحتويه من علامات تجارية عالمية بمختلف الأنشطة تحتاج إلى تقديم خدمات طبية للقائمين عليها على أعلى مستوى، وأهمية أن تشمل الدراسة الخدمات الطبية المتواجدة والمقرر تنفيذها في محيط العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن القريبة منها، بجانب التطرق إلى محور الشراكة مع أحد الكيانات الطبية العالمية في تشغيل المستشفى، والحصر الدقيق لتكلفة أعمال التجهيز والتشغيل والصيانة للمشروع، والعائد من المشروع.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية تنفيذ المشروع وفق شراكة متكاملة، في إطار حرص الدولة على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، وسرعة الانتهاء من إعداد دراسة جدوى وافية، تضمن العائد المتميز من المستشفى، واستدامة تقديم الخدمة الطبية للكيانات المتواجدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمواصفات عالمية، مشيرًا إلى ضرورة استمرار التنسيق وتقديم مختلف سبل الدعم لإخراج المشروع في أفضل صورة.

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