"القابضة للمياه" تناقش تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإنذار المبكر في معرض IWWI

كتب- محمد عبد الناصر:

نظَّمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جلسةً نقاشيةً بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإنذار المبكر في قطاع المياه".

وتتناول الجلسة، التي أدارتها الدكتورة مي عفيفي، مدير عام إدارة التعاون الدولي بالشركة القابضة، أبرز التقنيات الحديثة والتطبيقات المتطورة لتوظيف الذكاء الاصطناعي (AI) وأنظمة الإنذار المبكر (EWS) في دعم قطاع المياه والصرف الصحي للتأقلم مع تأثيرات تغير المناخ.

وناقشت الجلسة عددًا من الموضوعات الحيوية؛ بما في ذلك:

1 - أنظمة الإنذار المبكر للفيضانات في مدينة الإسكندرية؛ حيث استُعرض نموذج شامل يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتقنيات الاستشعار عن بُعد؛ لتحديد المناطق الأكثر تضررًا بالأمطار الغزيرة، ودعم صانعي القرار بخطط لمواجهة الفيضانات.

2 - تطبيقات الذكاء الاصطناعي في محطات المياه السطحية؛ حيث تم توضيح كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مراحل متعددة، بما يشمل الكشف المبكر عن الأعطال بالمحطات، ومراقبة وتحليل جودة المياه ومستوياتها في نهر النيل.

وتسعى الجلسة إلى استعراض الحلول المبتكرة وأفضل الممارسات في استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز استدامة الموارد المائية وتحسين الخدمات، وتضمنت الجلسة نقاشًا مفتوحًا مع الحضور لتبادل الأفكار والخبرات؛ ما يسهم في بناء رؤية مشتركة لتطوير القطاع.



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