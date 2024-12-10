انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي

صور.. افتتاح كوبري وادي مرقص بمدينة درنة الليبية بعد انتهاء المقاولون

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمود بكار:

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا تدوير ومعالجة المخلفات (IWWI) الذي يُعقد بالتزامن مع الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر ARWADEX لتحلية المياه في الدول العربية، تحت شعار "المياه من أجل الغد".

تقام الفعاليات تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبحضور نخبة من قيادات صناعة مياه الشرب والصرف الصحي.

وبدأت منذ قليل فعاليات اليوم الأول بافتتاح معرض المياه في مركز مصر الدولي للمعارض، قاعة رقم 5، والجلسة الافتتاحية لمؤتمر "أراودكس".

ويستعرض المؤتمر والمعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى حلول متقدمة لإعادة تدوير ومعالجة المخلفات.

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