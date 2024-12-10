جهاز مدينة 15 مايو: تكثيف أعمال الكهرباء وتنسيق الموقع بـ "سكن لكل المصريين"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو،إنه جارٍ تنفيذ أعمال الكهرباء بمنطقة الزهراء للإسكان المتوسط ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، موضحاً أن منطقة الزهراء تضم ٢٠٣ عمارات بإجمالي ٤٨٧٢ وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، وذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف العمل بمواقع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين".

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥مايو، أن المشروع بتكلفة إجمالية قدرها ٢ مليار جنيه، وأن أعمال تنفيذ شبكات الكهرباء تسير وفق الخطة الزمنية المعتمدة لضمان اكتمال البنية التحتية في الوقت المحدد.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس علي سعد، ومسئولو الجهاز، أعمال تنسيق الموقع بعمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة النرجس.

وأشار المهندس على سعد، إلى أنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال واسعة تشمل إنشاء وتطوير الطرق والمرافق العامة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الزراعة التي تهدف إلى تحسين البيئة العامة للمنطقة.

وأوضح أن منطقة النرجس تضم ٤٦٥ عمارة بإجمالي ١١١٦٠ وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين "، وأنه جارٍ العمل بزراعة المسطحات حول العمارات وبالطرق الرئيسية والفرعية من الأشجار ونباتات الزينة لإضفاء المظهر الحضاري والشكل الجمالي بالمنطقة.

وأشار إلى أن أعمال الزراعة تشمل زراعة مجموعة متنوعة من الأشجار والنباتات الملائمة للبيئة المحيطة بالإضافة إلى إنشاء مساحات خضراء وحدائق عامة لزيادة المساحات المفتوحة والمساهمة في تحسين جودة الهواء وتعزيز الجمال البصري للمنطقة.

وشدد المهندس علي سعد، على ضرورة الحفاظ على مستوى الجودة وسرعة الإنجاز، مشيراً إلى أن المشروع يُعد خطوة مهمة لتحقيق رؤية الدولة في توفير سكن ملائم للمواطنين بمختلف شرائحهم.

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