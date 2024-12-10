الإسكان: تنفيذ 27 قرار غلق لمحال مخالفة ببني سويف الجديدة.. و6 بالشروق

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إنه تم شن حملة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، أسفرت عن تنفيذ 27 قرار غلق وتشميع لمحال مخالفة تعمل بدون ترخيص بمنطقة مركز المدينة والحي السكني الثاني، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة شرطة التعمير.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإزالة جميع المخالفات بالمدن الجديدة، وعدم السماح بممارسة أي نشاط بدون استخراج التراخيص اللازمة.

وأكد المهندس أحمد عبد الجابر، أنه لا تهاون لردع المخالفين وتطبيق القانون على الجميع، مشددًا على أن الجهاز لن يسمح بممارسة أي نشاط دون استيفاء الإجراءات القانونية والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية.

في السياق ذاته، أضاف المهندس محمد السيد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم تنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع لمحال مخالفة بالأسواق التجارية بالحيين الأول، والثاني، وقامت اللجنة المشكلة من جهاز المدينة وأعضاء من قسم شرطة التعمير بقيادة العقيد أحمد المناوي، رئيس القسم بفصل المرافق (كهرباء - مياه) لعدم تمكينهم من إعادة التشغيل.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم رفع بعض التعديات الموجودة داخل الأسواق وحولها مع التحفظ على الإشغالات وتحرير 9 محاضر ضد المخالفين.

وشدد المهندس علي سعد، على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري، لحصر جميع المحال بالأسواق التجارية لمراجعة رخص التشغيل والأنشطة المرخص بها واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين بهدف الحفاظ على النسق الحضاري لمدينة الشروق.

اقرأ أيضًا:

نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات

السيسي لرئيس وزراء النرويج: مصر مهتمة بالاستثمار والتوسع في إنتاج الطاقة الخضراء

فسخ العقد تلقائيًّا.. "الشيوخ" يلزم المتعاقد باستغلال أراضي الدولة في الغرض المخصص لها

حجز شقق الإسكان المتميز بـ3 مدن.. خطوات وأسعار وتفاصيل