ننشر ضوابط الاستفادة من قرار الإسكان بزيادة مباني السطح بالمدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية في تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بدور السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى بنسبة 75 % من إجمالي مسطح دور السطح شاملاً غرف مرافق الخدمات بالسطح، حيث تستمر هذه الخدمة لمدة 6 أشهر.

ويمكن الاستفادة من قرار وزارة الإسكان على النحو التالي:

- تم البدء فى تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بدور السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى بنسبة 75 % من إجمالي مسطح دور السطح شاملاً غرف مرافق الخدمات بالسطح.

- التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "https://nuca-services.gov.eg" فقط.

- تم الموافقة على السماح للمواطنين المخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة (فيلات - عمارات) بالمدن الجديدة، والملتزمين بعدد الأدوار وفقا للتراخيص الصادرة، بزيادة مسطح المباني بدور السطح بحد أقصى 75 %، شاملا غرف مرافق الخدمات بالسطح، وفقاً لضوابط وشروط محددة.

جاء القرار وفقا للضوابط التالية:

- السماح بأن تكون المساحات المضافة تشكل وحدة سكنية أو أكثر اعتماداً على المسطح المضاف وفقاً لما يلى:

1- 130 م2 فأقل يسمح بوحدة سكنية واحدة فقط

2- 131 : 240 م2 يسمح بوحدتين سكنيتين فقط

3- أكثر من 240 م2 يسمح بـ3 وحدات سكنية فقط).

4 كما يشترط سلامة كامل موقف قطعة الأرض (مالي - عقاري - تنفيذي - قانوني).

5- عدم وجود مخالفات بنائية، وعدم تجاوز قيود الارتفاع المحددة للمنطقة، وتوفير مواقف انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقاً للكود المصري للجراجات.

القانون 119 لسنة 2008

- في حالة رغبة العميل بالاحتفاظ بغرف خدمات السطح في حدود نسبة 25%، المنصوص عليها بالقانون 119 لسنة 2008، فيكون الحد الأقصى المسموح باستغلاله بنشاط سكني 50 % من مسطح الدور الأخير كمساحة مغلقة، و25 % مساحة مفتوحة فاصلة بين غرف الخدمات والنشاط السكني، موضحاً أن المسطح المضاف يشمل غرف مرافق خدمات المبنى، ولا يسمح بإقامة أي منشات أعلى هذه المباني، مع الأخذ في الاعتبار سماحية مقننات المرافق وقدرتها على تحمل زيادة المسطحات السكنية المطلوب إضافتها.

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