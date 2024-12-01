وزير الإسكان يبحث مع شركة "سُكنى" توفير مناطق مقابر تلبي احتياجات سكان المدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا صباح اليوم، مع مسئولي شركة "سُكنى" المتخصصة فى تقديم الخدمات الجنائزية الشاملة، لبحث سبل التعاون في تطوير مناطق المقابر القائمة بالمدن الجديدة، والشراكة في إتاحة مناطق مقابر جديدة، بالمدن الجديدة وخاصة مدن الجيل الرابع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ورحب وزير الإسكان، بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة "سُكنى" في تطوير مناطق المقابر القائمة بالمدن الجديدة، والشراكة في إتاحة مناطق مقابر جديدة، بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وذلك حرصاً من الهيئة على توفير مناطق مقابر تلبي احتياجات سكان المدن الجديدة.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى شرح مفصل من مسئولى شركة "سُكنى" عن رؤيتهم لتطوير مناطق المقابر القائمة، وإتاحة مناطق مقابر جديدة، والخدمات التى تقدمها الشركة للتعامل مع حالات الوفاة.

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