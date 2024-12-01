حجز شقق سكن لكل المصريين.. مواعيد جديدة لشراء كراسات الشروط وانتهاء التقديم

الإسكان: هذه الفئات لها الأولوية في حجز وحدات "سكن لكل المصريين 5"

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، عن مواعيد جديدة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بعد توقف بيع كراسة الشروط من البري.

ووفقا لصندوق الإسكان فإن موعد انتهاء الحجز سيكون 31 ديسمبر بدلاً من 24 ديسمبر، حيث تم مد فترة الحجز أسبوعا.

وتم بداية من أمس السبت إيقاف بيع كراسات شروط إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٥" لكن بصورة مؤقتة، وحتى يوم الثلاثاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٣، على أن يستأنف بيع كراسات الشروط يوم الأربعاء ٤ ديسمبر ٢٠٢٤.

توقف البيع جاء رغبة من الصندوق لمنح الفرصة كاملة لأصحاب المعاشات لاستلام معاشاتهم بسهولة ويسر من مكاتب البريد.

وخلال الأيام الأولى من فتح باب التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي تم بيع 220 ألف كراسة شروط، بينما سدد ٤٢٧٥٧ مواطنا مقدم جدية الحجز.

إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" يتضمن طرح 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

تفاصيل المبالغ المالية لحجز شقق سكن لكل المصريين

مقدم جدية الحجز ٢٠ ألف جنيه وذلك بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات، و٣٠ ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة، ويجب على المواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد شراء كراسة الشروط بمبلغ ۳۰۰ جنيه، وسداد المصروفات الإدارية بمبلغ ٣٥٥ جنيهًا بالإضافة لمقدم جدية الحجز، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

يمكن للمواطنين التعرف على العناوين التفصيلية لمكاتب البريد المميكن المتاح بها كراسات الشروط من خلال زيارة الرابط الإلكتروني الآتي اضغط هنا،

المواطنين الراغبين في التقدم يتم الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (اضغط هنا) لتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط.

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