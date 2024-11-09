أبني للتطوير تحتفل بتسليم "جريني افينيو" أول كومباوند سكنى ذكي بسوهاج الجديدة

احتفلت شركة أبني للتطوير العقاري بتسليم أول مشروعاتها بسوهاج الجديدة "جريني افينيو" المشروع السكني الرائد الذي يقام على مساحة 20 فدانا بواحدة من أفضل المناطق والمحاور الرئيسية بقلب مدينة سوهاج الجديدة وقام بإحياء الحفل كل من نجم الأغنية المصرية رامى صبرى والمطربة بوسي وبحضور عملاء المشروع.

وقال الدكتور عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة شركة ابنى للتطوير العقاري، على هامش الاحتفال، أن مشروع "جريني افينيو" يعتبر المشروع الأول من نوعه في صعيد مصر حيث يمتاز بعدد من الخدمات التقنية والمعايير الفنية والتصميمات المعمارية والهندسية تجعله أول كومباوند سكني ذكي في مدينة سوهاج، مشيرًا إلى أن 80% من مساحة المشروع التي تصل إلى 20 فدانا عبارة عن مساحات خضراء وخدمات ترفيهية ومسطحات مائية لضمان توفير أعلى معايير الجودة للبناء صديق البيئة بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات التقنية المتطورة المتعلقة بخدمات البنية التحتية الذكية لخدمات الاتصالات والتي تقدمها الشركة لعملاء المشروع بالشراكة مع شركة فودافون مصر كواحدة من أكبر شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السوق المصري لضمان تقديم أعلى معايير الجودة والاستدامة في القطاع العقاري بصعيد مصر، وفقا لرؤية الشركة في تقديم فكر عمراني متطور ومختلف في صعيد مصر.

ما قامت به شركة ابني في مشروع جريني افينيو وعلى مدار ثلاث سنوات وأربع مشروعات بسوهاج الجديدة هو إعجاز فني ومعماري حيث أصبحت سوهاج الجديدة بوصلة الاستثمار والسكن الراقي بعد أن قامت شركة ابني بالتعاون مع أكبر الشركات والمكاتب الهندسية المصرية والعالمية لتنفيذ مشروعاتها بسوهاج بأعلى معاير الجودة.

وأضاف الدكتور عبدالله كامل أن رؤية شركة "ابني" منذ انطلاقها بالسوق المصري ترتكز على مفهوم أساسي ورؤية واضحة في بناء مشروعات عمرانية مستدامة فريدة من نوعها تتماشى مع البيئة المحيطة بها وتوفر اعلى معايير الجودة والاستدامة للحفاظ على القيمة الاستثمارية لهذه المشروعات وفق منظومة علمية ودراسات تنتهجها الشركة لاحتياجات السوق ، مشيرًا إلى مشروع "جريني أفينيو" يعتبر واقعا ملموسًا الآن لهذه الرؤية بالإضافة إلى تمتع المشروع بميزة إضافية وهى قدرته تحقيق المعادلة الصعبة في بناء مجتمع سكنى عصري ومبتكر ونفس الوقت محافظا على جوهر المدينة الأصلي وعادات وخصوصية الشعب السوهاجى علاوة على الامتيازات الأخرى التي يتمتع بها الكومباوند وهى موقعه المتميز على الطريق الرئيسي مباشرة لمدخل سوهاج الجديدة وبعده 10 دقائق فقط من مدينة سوهاج و 15 دقيقة من مطار سوهاج وبالقرب من جامعة سوهاج ومجمع البنوك والمدارس الدولية، لافتا إلى أن المشروع يمتاز بتصميماته المعمارية المتميزة للفيلات والعمارات المصممة على الطراز الحديث المميز مما يضفى طابع معماري فريد بالمدينة، كما يحتوي المشروع على جميع المرافق ووسائل الراحة التي يحتاجها السكان، لتوفير أفضل الخدمات وأعلى درجات الرفاهية والراحة.

وأشار كامل إلى أن شركة أبني تنفذ عدد من المشروعات الأخرى المميزة في مدينة سوهاج الجديدة ايمانا منها بأهمية جدوى الاستثمار في صعيد مصر حيث تنفذ الشركة أيضا مشروع ويست واي مول هو مركز تجاري متعدد المستويات يقع على مساحة 7000 متر مربع في مدينة سوهاج الجديدة، يشمل وحدات تجارية وإدارية وطبية، ومشروع Azalia Resort الذي يقع في قلب مدينة سوهاج الجديدة على مساحة 36 فدانًا، ويتميز بمساحات خضراء وبحيرات صناعية ومناطق ترفيهية. يتمتع المنتجع بموقع متميز مما يجعله وجهة مثالية للرفاهية والرقي، ويوفر المشروع وحدات سكنية متميزة مع مرافق راقية، كما يتمتع السكان بسهولة الوصول إلى أفضل مراكز التسوق في المنطقة، بما في ذلك Azalia Mall ويعتبر أكبر مول بصعيد مصر على مساحة ٧ فدان.

جدير بالذكر أن شركة "ابني" للتطوير العقاري أنشئت عام 2013 واستطاعت على مدار سنوات ترك بصمة مميزة من خلال مشروعاتها القوية في مجال العقارات بالقاهرة وصعيد مصر، وتساهم مشاريعها في بناء مستقبل أفضل مبني على دراسة شاملة لكل مشروع بدءا من اختيار التصميم المعماري والخدمات المبتكرة التي تناسب طبيعة كل مشروع بحيث تضيف أسلوب حياة أفضل وتقديم مفهوم جديد للتطوير العقاري بأعلى معدلات الجودة والرفاهية للعملاء.

وللشركة استراتيجية ورؤية ومبادئ خاصة مع عملائها تعتمد على النزاهة والالتزام والمصداقية التي اكتسبتها الشركة على مدى سنوات طويلة من خلال خبراتها الواسعة في عدد من القطاعات الاقتصادية المتنوعة بخلاف نشاط الاستثمار والتطوير العقاري في كل من مجالات التعليم والرعاية الطبية الأمر الذى القى عاتقها اصرار أكبر على التطور وتعظيم حجم استثمارات الشركة بما يتماشى مع رؤية مميزة ومبتكرة واختيار عدد من المناطق والفرص الاستثمارية النادرة لتنوع محفظة استثماراتها في العديد من المناطق الحيوية بمصر الجديدة ومدينة نصر والقاهرة الجديدة و النزهة الجديدة والتركيز على التوسع العمراني في المدن الواعدة بصعيد مصر لتكون من كبرى الشركات الرائدة التي تقدم مشروعات عمرانية متكاملة بسوهاج الجديدة.

ونفذت الشركة منذ انطلاقها أكثر من 22 مشروعًا متنوعًا ما بين مشاريع سكنية وإدارية وتجارية وطبية وفندقية وترفيهية منهم ستة مشاريع قيد الإنشاء وتم إطلاق 5 مشاريع في 2024 فقط وتم تسليم اول مشروع سكني " جريني أفنيو "في مدينة سوهاج الجديدة في أكتوبر 2024 وتستعد الشركة لتسليم مشروعين اخرين في القاهرة مع بداية سنة 2025.