متحدث الإسكان: مصر برزت كنموذج عالمي في التخطيط العمراني المستدام

كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن مصر تمكنت من جذب أنظار العالم إلى جهودها في تطوير المدن الجديدة، ومكافحة العشوائيات، وربط العمران القائم بالعمران الجديد.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا”، على قناة "أون"، أشار خطاب إلى أن المنتدى شهد العديد من النقاشات والاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التخطيط العمراني المستدام.

وأوضح أن الجولات التي نظمت للوفود المشاركة في المنتدى شملت زيارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، حيث اطلعوا على المخططات العمرانية الشاملة التي تم تنفيذها في فترة وجيزة، كما تم استعراض تجربة مصر في مجال الإسكان الاجتماعي وتوفير المسكن الملائم لجميع فئات الشعب.

وأشار، إلى أن المنتدى معني بجميع هذه الجوانب، مثل العمران المستدام، والتطوير العمراني، ومحاربة العشوائيات، والاستفادة من التجارب العمرانية حول العالم، لافتًا أنه يوجد 1000 مشارك يمثلون أكثر من 170 دولة، وتم رصد مشاركة 25 ألف مشترك دخلوا المنتدى وكان هناك لقاءات عديدة مع وزير الإسكان لعرض تجربة مصر في مجال العمران.