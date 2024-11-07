صور.. المدن الجديدة تستقبل الوفود الأجنبية المشاركة في المنتدى الحضري العالمي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المدن الجديدة تواصل استقبال الوفود الأجنبية المشاركة في فعاليات النسخة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي، حيث يتم إطلاعهم على التجربة العمرانية المصرية بشكل عملي، من خلال زيارة مختلف المشروعات السكنية والإسكانية، مثل الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم إعداد جدول زيارات ميدانية للوفود الأجنبية لمشروعات في عدة مدن جديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وحدائق العاصمة، والشروق، بالإضافة إلى مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة مثل مشروع تطوير منطقة ماسبيرو، ومنطقة سور مجرى العيون، والأسمرات.

كما شملت الزيارات مشروعات شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات تطوير بمحافظة القاهرة مثل ممشى أهل مصر وحدائق الفسطاط، وزيارة المتحف المصري الكبير ومشروعات إحياء القاهرة التاريخية.

وأكد الوزير، أن الهدف من هذه الزيارات هو إبراز قدرة الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات العمرانية الكبرى، مما يساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الأجنبية وتصدير التجربة العمرانية المصرية المتميزة.

وقد أشادت الوفود الأجنبية بما حققته مصر في هذا المجال، معربين عن رغبتهم في التعاون مع مصر للاستفادة من تجربتها المتميزة وتبادل الخبرات.