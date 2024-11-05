"المجتمعات العمرانية": منصة موحدة لحجز الوحدات والأراضي في هذا الموعد

كتب - نشأت علي:

كشف المهندس أحمد سمير، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المدير التنفيذي لوحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بالهيئة، عن انتهاء الوزارة من إنشاء أول منصة موحدة لتقديم خدمات الإسكان وحجز وحدات الإسكان والأراضي، تبدأ عملها بحلول 1 مارس 2025، يتمكن من خلالها المواطن من التقديم والحجز واستقبال جميع المراسلات، وتحقق الشفافية والعدالة بأعلى تقنية وإمكانيات لمنع السمسرة وغيره من التلاعب.

وتستطيع المنصة استقبال آلاف الطلبات والبت فيها بأقصى وقت ممكن، ويقوم بالإشراف عليها مجموعة متميزة من المهندسين والفنيين بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وفق سمير.

وأشار سمير خلال اجتماع لجنة الاتصالات اليوم برئاسة النائب أحمد بدوي، والذي خصص لمناقشة عمل المنصة الرقمية الخاصة بكافة مشروعات وزارة الإسكان ومدى جاهزيتها، إلى تعاقد هيئة المجتمعات العمرانية مع الشركة المصرية للاتصالات على خط ساخن للتواصل مع المواطنين وحل جميع مشكلاتهم الخاصة بقطاع الإسكان والحجوزات، وأن هذا الرقم هو 19010.

وقال إنه سيبدأ التشغيل التجريبي له بداية ديسمبر 2024، وسيتم استقبال جميع شكاوى المواطنين الخاصة بحجوزات الإسكان، وسيساهم الخط في القضاء على جميع شكاوى المواطنين في الأزلية. وجميع هذه الخطوات تأتي ضمن سلسلة إجراءات أقرها وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التسهيل على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات بسهولة ويسر.

وكشف معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية عن تخصيص بوابة إلكترونية خاصة بحجوزات الشركات الأجنبية بالدولار، وإقرار بعض الشروط الصارمة تتضمن مضي سابقة أعمال وشهادة من القنصلية المصرية. وبسبب الإجراءات الصارمة في هذا الشأن ومنع التلاعب والسمسرة، تقدم عبر هذه البوابة 356 طلبًا، وتمت الموافقة على 20 طلبًا فقط نتيجة عدم استيفاء الشروط، لضمان المستثمر الجاد.