موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ في تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10/11/2024، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 17/12/2024.

وأوضح وزير الإسكان أن التسليم سيتم بعمارات سكن مصر بـ(منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى) مسلسل رقم (3 - 4 - 5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى بالمشروع.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 38، يوم الأحد 10/11/2024، ووحدات العمارة 39، يوم الإثنين 11/11/2024، ووحدات العمارة 41، يوم الثلاثاء 12/11/2024، ووحدات العمارة 78، يوم الأربعاء 13/11/2024، ووحدات العمارة 77، يوم الخميس 14/11/2024، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 76، يوم الأحد 17/11/2024، ووحدات العمارة 75، يوم الإثنين 18/11/2024، ووحدات العمارة 49، يوم الثلاثاء 19/11/2024، ووحدات العمارة 67، يوم الأربعاء 20/11/2024، ووحدات العمارة 37، يوم الخميس 21/11/2024.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة 15، يوم الأحد 24/11/2024، ووحدات العمارة 14، يوم الإثنين 25/11/2024، ووحدات العمارة 36، يوم الثلاثاء 26/11/2024، ووحدات العمارة 48، يوم الأربعاء 27/11/2024، ووحدات العمارة 47، يوم الخميس 28/11/2024، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 66، يوم الأحد 1/12/2024، ووحدات العمارة 44، يوم الإثنين 2/12/2024، ووحدات العمارة 45، يوم الثلاثاء 3/12/2024، ووحدات العمارة 42، يوم الأربعاء 4/12/2024، ووحدات العمارة 43، يوم الخميس 5/12/2024.

ونوه رئيس جهاز القاهرة الجديدة، عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 65، يوم الأحد 8/12/2024، ووحدات العمارة 64، يوم الإثنين 9/12/2024، ووحدات العمارة 50، يوم الثلاثاء 10/12/2024، ووحدات العمارة 2، يوم الأربعاء 11/12/2024، ووحدات العمارة 3، يوم الخميس 12/12/2024، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 9، يوم الأحد 15/12/2024، ووحدات العمارة 23، يوم الإثنين 16/12/2024، ووحدات العمارة 24، يوم الثلاثاء 17/12/2024.

وأضاف الغيطى أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.