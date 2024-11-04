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صندوق التطوير الحضري عن إنشاء ناطحات سحاب: لازم نواكب العالم

08:52 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية ال

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كتب- حسن مرسي:

قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التطوير الحضري، إن انعقاد المنتدى الحضري العالمي في القاهرة هو رسالة للعالم، بأن التجربة المصرية في تطوير العشوائيات غير مسبوقة على مستوى العالم.

وأشار "صديق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن التنمية داخل مدينة القاهرة مقدرة من العالم كله، لافتا إلى أن الدولة المصرية تستهدف إنشاء وحدات سكنية متنوعة، والاستفادة من امكانياتنا.

وعن انتقاد البعض إنشاء مصر ناطحات سحاب، عقب المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التطوير الحضري، "لازم نواكب العالم.. ولو معملناش ناطحات سحاب هنقول بصوا العالم بيعملوا إيه وإحنا فين"، مؤكدا أن متلاك مصر أعلى برج في إفريقيا سيكون جاذبا للسياحة في مصر.

المهندس خالد صديق صندوق التطوير الحضري المنتدى الحضري العالمي إنشاء ناطحات سحاب التجربة المصرية في تطوير العشوائيات برنامج حضرة المواطن
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