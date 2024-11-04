موقع مسكن.. تعديل جديد في إجراءات حجز شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، حجز شقق سكنية جديدة يوم الأحد الماضي ضمن برنامج مسكن للوحدات السكنية في مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة والإسكان المتميز.

وأعلنت وزارة الإسكان عن تعديل مهم في موقع الحجز شمل إمكانية حذف الحساب الخاص بالمتقدمين وإعادة عمل حساب جديد، فكان قبل ذلك إذا حدث خطأ في كتابة أي بيانات في الحساب لا يتم تعديلها.

لكن بعد الإضافة الجديدة أصبح يمكن المتقدم حذف الحساب قبل التفعيل وإنشاء حساب جديد.

ويتضمن الطرح 6575 وحدة سكنية، والتي تقرر إتاحة نسبة 5 % "330 وحدة" للمواطنين ذوي الهمم من إجمالي الوحدات المطروحة في 15 مدينة جديدة.

مدن الطرح:

القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة ـ 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - بدر - العبور - الشروق - العاشر من رمضان - السادات - المنيا الجديدة - غرب قنا الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - دمياط الجديدة.

مواعيد الحجز:

يبدأ الحجز اعتبارا من 27 / 10 وحتى يوم 26 / 12 المقبل، وذلك من خلال موقع "مسكن - محور الوحدات" على الرابط من هنا

بدء حجز شقق جنة ودار مصر وسكن مصر وإسكان متميز