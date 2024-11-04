وزير الإسكان يعرض على نظيره الأذربيجاني التجربة العمرانية في مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انار قولييف، رئيس لجنة الدولة للتخطيط العمراني والعمارة بجمهورية أذربيجان، والوفد المرافق له، على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي، لعرض التجربة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

وبحسب بيان، استهل وزير الإسكان، اللقاء، بالترحيب بالوفد رفيع المستوى من جمهورية أذربيجان، حيث عبر عن تشرفه بزيارة الوفد الكريم للدولة المصرية، ومشاركتهم في النسخة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي، مؤكداً أن الدولة المصرية مستعدة لمشاركة خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية مع جمهورية أذربيجان، وذلك في ضوء العلاقات القوية بين البلدين.

وأوضح الوزير، أن التجربة العمرانية المصرية غنية ومتنوعة، فهى تشمل إنشاء وتنمية العشرات من مدن الجيل الرابع "مدن ذكية مستدامة"، بجانب الطفرة الكبيرة في مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن شركات المقاولات المصرية، لديها خبرة واسعة فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، كما أن لها تواجدا قوياً في الساحة الأفريقية والشرق أوسطية، وهى مستعدة لتنفيذ مختلف المشروعات في أي مكان بالعالم.

من جانبه، عبر انار قولييف، رئيس لجنة الدولة للتخطيط العمراني والعمارة بجمهورية أذربيجان، عن سعادته بزيارة مصر، والاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، وذلك في إطار العلاقات القوية التي تربط بين مصر وأذربيجان حكومة وشعباً، مبديا إعجابه بالنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية حالياً، ومتطلعا لتعميق وتعزيز التعاون مع الجانب المصري والاستفادة من الخبرات الواسعة فيمجالات التنمية العمرانية.

كما استعرض انار قولييف، التجربة العمرانية في دولة أذربيجان، والتى تتشابه في مخرجاتها مع التجربة العمرانية المصرية، وينطلقان من فلسفة متشابهة، مؤكداً ترحيبه بمشاركة الخبرات العمرانية بين الجانبين، ومهنئا الدولة المصرية بالفوز باستفاضة النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمي، ونجاحها في التنظيم والإعداد الجيد لفعاليات المنتدى.