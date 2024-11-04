رئيس المقاولون العرب يستقبل وزير الإسكان الإيفواري

كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب برونو كوني وزير الاسكان، والتنمية الحضرية بدولة كوت ديفوار، والذي يزور مصر بمناسبة انعقاد الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي بالقاهرة ، وتناول اللقاء الترحيب بالضيف الايفواري واستعراض أوجه التعاون والفرص المتاحة في مجال المشروعات التنموية والخدمية بكوت ديفوار.

حضر اللقاء سفير كوت ديفوار بالقاهرة، والمهندس أحمد العدلاني والمهندسة هبة أبو العلا عضوا مجلس الإدارة، والمهندسة أماني خضير رئيس قطاع متابعة مشروعات أفريقيا، وعبر الوزير الايفوارى عن تقديره لشركة المقاولون العرب وما تتميز به مشروعاتها من جودة مشيرا إلى المشروعات التى قامت بتنفيذها من قبل فى كوت ديفوار .

وأشار المهندس أحمد العصار إلى أن الشركة وفى إطار الحرص على التوسع فى الخارج قد وقعت مؤخرا تعاقد لتنفيذ 6 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في 6 مدن في كوت ديفوار، وتسعى إلى تنفيذ مزيد من المشروعات لخدمة الأشقاء الايفواريين في ظل الثقة التي تحظى بها في القارة الأفريقية وضرورة المساهمة في نشر التنمية في دول القارة و نقل التجربة العمرانية المصرية الناجحة في كافة دول القارة والتي أصبحت مثار للإعجاب وترغب الدول في نقلها.