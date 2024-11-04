أقساط شقق الإسكان المتميز في مدينة بدر بمقدم 100 ألف جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان في حجز شقق الإسكان المتميز والتي تتواجد في 3 مدن وهم مدينة بدر والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة.

وجاءت تفاصيل الأسعار والأقساط في مدينة بدر على النحو التالي:

يتم طرح 1500 شقة في مدينة بدر بمساحة 90 متر لكل الشقق، حيث سجلت الشقة 660 ألف جنيه ويكون المقدم 100 ألف جنيه، حيث تتواجد الشقق في الحي السادات وهي شقق جاهزة للتسليم وكاملة التشطيبات.

وسجلت الشقة الـ 90 مترا، 659 ألف جنيه، ويكون مقدم الحجز 100 ألف جنيه، ثم يتم استكمال 20% من ثمن الوحدة حيث يتم سداد 41 ألف جنيه، ثم سداد 10% وقت الاستلام وهو 66 ألف جنيه.

وبهذا يكون الحاجز سدد 30% من ثمن الوحدة ويتبقى 70% البالغ 461 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري لمدة 7 سنوات 12 ألف جنيه تقريبا.