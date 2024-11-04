أسعار وأقساط.. التفاصيل الكاملة لحجز شقق روضة العبور

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان في حجز شقق روضة العبور في نطاق مدينة العبور بمحافظة القليوبية ضمن أضخم طرح من الوزراة للشقق الجاهزة للتسليم الفوري، حيث يتم طرح شقق في حوالي 15 مدينة جديدة.

وجاءت تفاصيل الأسعار بالأقساط في مشروع روضة العبور على النحو التالي:

عدد الشقق المطروحة في مدينة العبور 456 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحة 102 إلى 111 مترا، وهي شقق جاهزة للسكن.

سجلت الشقة الـ 102 متر، مليون و70 ألف جنيه، حيث سجل سعر المتر 9900 جنيه.

وتصل جدية الحجز لـ 100 ألف جنيه ويتم استكمال المقدم لـ 20% حيث سيتم سداد 130 ألف جنيه، ثم وقت التعاقد يتم سداد 107 ألف جنيه.

ويتبقى 749 ألف من ثمن الوحدة لو تم تقسيطهم على 7 سنوات سيكون القسط الشهري 19 ألف جنيه.



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