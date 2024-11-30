استثناء الكمبوندات .."الإسكان"تكشف موعد طلبات زيادة نسب البناء بالسطح

كتبت -داليا الظنيني:

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن وزير الإسكان بشر المواطنين في المدن الجديدة بأنه بداية من ديسمبر سيتم البدء في تلقي طلبات المواطنين لزيادة نسب البناء بالسطح.

وأضاف بأن هناك بعض الاشتراطات في الطلبات المتقدمة من بينها البنية التحتية، مشيرًا إلى أن التقديم سيكون إلكترونيًا من خلال الموقع التابع للوزارة.

وأوضح "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة، أن التقدم بالطلبات لمدة 6 شهور وبعدها تبدأ مدد خاصة بالبناء، وبعد الموافقة لابد أن يبدأ في البناء فورًا حتى لا يحدث مشكلة بعد ذلك،مؤكدًا أن من ينطبق عليه هذا الأمر هو من لم يقم بأي مخالفة، وغدًا تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية تلقي طلبات زيادة النسب البنائية بالسطح.

وتابع: "المساحة تشمل وحدة سكنية أو أكثر حسب المساحة للأرض ويسمح لـ3 وحدات سكنية، والملتزمون بالرخص دون أي مخالفات هم المسموح لهم الاستفادة بزيادة نسب البناء بالسطح، استثناء الكمبوندات وأراضي الإسكان الاجتماعي وابني بيتك من قرار زيادة النسب البنائية بالسطح".

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