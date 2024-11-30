الإسكان تُعلن تفاصيل شقق سكن لكل المصريين بمدينة برج العرب الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، ومسئولو الجهاز، محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بطاقة 115 ألف م3/ يوم، ووحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتابعة الدورية لمحطات الصرف الصحي ومشروعات الإسكان الجاري تنفيذها داخل المدينة.

وتفقد رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، جميع مراحل معالجة المياه ومنها: (صندوق التوزيع - المصافي - أحواض الترسيب الابتدائية - أحواض المعالجة البيولوجية - الأحواض الثانوية - المرشحات الرملية البطيئة - مبنى الكلور - أحواض مزج الكلور النهائية)، مؤكدًا أهمية تنفيذ جميع أعمال الصيانات الدورية للحفاظ على مستوى كفاءة المحطة.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، محطة رفع الصرف الصحي للحيين الرابع والخامس، حيث تابع رئيس الجهاز تشغيل الطلمبات وعمل مناورة للتأكد من تشغيل الطلمبات بالتبادل، كما تم عمل مناورة لتشغيل المحطة بالمولد الاحتياطي.

وأكد المهندس السيد همام، متابعة مخزون السولار بالمحطة، والتأكيد على صيانة المنشآت والمباني والأسطح بالمحطة، ومراجعة وسائل السلامة والصحة المهنية داخلها، حفاظًا على سلامة وأرواح العاملين.

شقق سكن لكل المصريين في مدينة برج العرب الجديدة

في الإطار نفسه، واصل المهندس السيد همام، ومسئولو الجهاز، الجولة، بالمرور على مشروع تنفيذ 209 عمارات سكنية تضم 5016 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور محدودي الدخل" بالحي التاسع بالمدينة.

وشدد "همام"، على الشركات العاملة بالموقع بضرورة الالتزام بجودة تنفيذ الأعمال وتنفيذ تعليمات مهندسي الدعم الفني بوزارة الإسكان، والتشديد على اعتماد جميع العينات قبل البدء في التنفيذ وضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتسليم الأعمال طبقًا لخطة تسليم الوحدات لصندوق الإسكان الاجتماعي، لتسليمها للمواطنين في المواعيد المحددة لها.

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