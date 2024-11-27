وزير الإسكان يوجه بوضع جداول زمنية مضغوطة لإنهاء الوحدات بالعلمين الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً، مساء أمس الثلاثاء، مع شركات المقاولات، العاملة بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى، ودفع معدلات الإنجاز، وتذليل العقبات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

ووجه المهندس شريف الشربيني، شركات المقاولات، بوضع جداول زمنية مضغوطة ومحددة لإنهاء المشروعات السكنية وبأعلى جودة، لتسليم الوحدات للحاجزين، وتوحيد الجهود بشكل عاجل وسريع وتكثيف أعداد العمالة، وتوجيه الموارد المالية طبقاً للأولويات، للانتهاء من تشطيب الواجهات والمداخل وأعمال تنسيق الموقع للعمارات المطلة على محاور الطرق، بالتوازي مع أعمال التشطيبات الداخلية طبقاً للجداول الزمنية المحددة.

واستعرض وزير الإسكان الموقف التنفيذى التفصيلى لمختلف المشروعات السكنية الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة (كمبوند مزارين - الحى اللاتيني - الداون تاون - الأبراج الشاطئية - غيرها)، وكذا موقف إنهاء باقى منشآت المدينة التراثية، وغيرها من المشروعات الجارية بالمدينة، مؤكداً أن الوزارة داعمة بشكل كامل لشركات المقاولات لدفع معدلات العمل، وإنهاء المشروعات فى مواقيتها المحددة.

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