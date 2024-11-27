حجز شقق الإسكان الاجتماعي.. رحلة ميدانية لشراء كراسة الشروط من البريد وشرح طريقة التقديم

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي في طرح كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، وذلك لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم، من أمس الثلاثاء وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

وينشر مصراوي فيديو نوضح من خلاله خطوات الحجز في شقق سكن لكل المصريين، وطريقة التعامل مع الموقع الالكتروني للحجز، وكيفية تجهيز الأوراق المطلوبة للتقديم.

وقالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه رغبة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التيسير على المواطنين وحرصًا منه على تسهيل إجراءات التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، تم الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على عدم حاجة المواطنين إلى إرفاق شهادة من التأمينات الاجتماعية (برنت تأميني) أو طبعة معتمدة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم، على أن تقوم الهيئة بموافاة الصندوق بالبيانات المطلوبة مركزيًا.