حجز شقق "سكن لكل المصريين 5".. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير - محمد معروف:

أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، عن بدء طرح كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز للراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

وتشمل الأوراق المطلوبة للتقديم لحجز وحدات "سكن لكل المصريين 5:

* استمارة الحجز والإقرار المرفقين في كراسة الشروط، موقعة بخط اليد وبصورة واضحة.

* إيصال سداد مقدم جدية الحجز والمصاريف الإدارية.

* صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج/الزوجة (سارية).

* شهادة إثبات صافي الدخل الشهري للفرد أو الأسرة (الزوج والزوجة إن كانت تعمل)، موثقة ومؤرخة من جهة العمل، تشمل كافة المكافآت والبدلات والحوافز.

* مستندات إضافية تثبت مصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي، أملاك زراعية أو عقارية، معاش استثنائي، سندات أو أسهم، ودائع، أوعية ادخارية).

* لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

* شهادة من محاسب قانوني معتمد توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري والمهنة.

* صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.

* شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت)، موضح بها المهنة والأجر التأميني، أو صورة من البطاقة النقابية/اشتراك النقابة.

- وللأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

* طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات الاجتماعية (للأرامل وأصحاب المعاشات).

* مستند النفقة (للمطلقات).

* صور من الشهادات الرسمية للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج/الطلاق/الوفاة، شهادات ميلاد الأبناء القُصر برقم قومي مميكن، قيد عائلي مميكن باستثناء الأعزب).

* إيصال مرافق حديث (كهرباء/غاز/مياه) لمحل السكن الحالي.

أوراق حجز ذوي الإعاقة لوحدات "سكن لكل المصريين"

* مستند إثبات درجة الإعاقة، صادرة عن المجالس الطبية المتخصصة أو اللجنة الطبية العامة الحكومية بمحافظة المواطن، على أن يكون المستند حديثًا (صادر في 2023 أو 2024).

* تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الإعاقة، بشرط استيفاء كافة الشروط.

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