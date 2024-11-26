فيديو- خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 5

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمد معروف:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي في طرح كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، وذلك لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

وقالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق نشر فيديو عبر القنوات الرسمية له بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي لشرح خطوات التقديم للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، وذلك للتسهيل على المواطنين ومنعًا لاستغلالهم من قبل بعض الأفراد الذين يسعون لتحقيق مكاسب مادية من وراء ذلك.

فيديو لحجز شقق سكن لكل المصريين 5

ويمكن الإطلاع على الفيديو من خلال الرابط https://tinyurl.com/25apk42a، كما نشر الصندوق فيديو آخر عن تفاصيل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان ويمكن الإطلاع عليه من خلال المنصات الرسمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضافت أنه رغبة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التيسير على المواطنين وحرصًا منه على تسهيل إجراءات التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، تم الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على عدم حاجة المواطنين إلى إرفاق شهادة من التأمينات الاجتماعية (برنت تأميني) أو طبعة معتمدة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم، على أن تقوم الهيئة بموافاة الصندوق بالبيانات المطلوبة مركزيًا.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" يتضمن طرح 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.



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