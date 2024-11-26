"سكن لكل المصريين" بـ15 مايو.. الإسكان تنفذ طرق 11160 شقة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو، تابع استكمال أعمال الطبقة الاسفلتية للطرق لـ ٤٦٥ عمارة تضم 11160 وحدة سكنية بمنطقة النرجس ضمن المبادرة الرئاسية"سكن لكل المصريين - محور منخفضى الدخل" بالمدينة.



واطَّلع رئيس جهاز مدينة 15 مايو على مدى تقدم الأعمال وسير تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد لها، مؤكداً أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ مختلف الأعمال مع التركيز على استخدام أحدث المواد والتقنيات في رصف الطرق.



ونوه رئيس الجهاز عن أن الهدف الأساسي من المشروع هو توفير بيئة حضرية متطورة وآمنة للمواطنين.

وأوضح المهندس أحمد إمام، المعاون الهندسي لرئيس الجهاز، أنه تم التنبيه على جميع الشركات العاملة بالمشروع بسرعة إنهاء الأعمال فى مواعيدها المقررة حتى يتسنى لجهاز المدينة تسليم جميع الوحدات السكنية إلى مستحقيها فى مواعيدها المحددة.

وفي السياق ذاته، تابع المهندس على سعد، أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية السطحية بمناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وذلك ضمن مشروع متكامل يشمل ربط هذه المناطق بطريق الأوتوستراد مروراً بمدخل المدينة وحتى الطريق الدائري الأوسطى.

وأشار المهندس علي سعد إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين شبكة الطرق وربط مناطق الإسكان الاجتماعي بباقي أنحاء المدينة، مما يسهم في تسهيل الحركة المرورية وتوفير بنية تحتية متكاملة تخدم سكان المنطقة.

وأوضح أن إجمالي طول شبكة الطرق في المشروع يبلغ حوالى ٣٥ كيلومترا مما يعكس حجم العمل التنموي الكبير الذي يجري تنفيذه، بجانب تطبيق أعلى معايير الجودة في أعمال الرصف والتأكيد على تيسير الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ.

وأضاف المهندس أحمد إمام، أنه تم مراجعة شبكة المرافق على مستوى المشروع بشكل كامل قبل البدء في تنفيذ الطبقة الأسفلتية السطحية لضمان عدم حدوث أي مشكلات مستقبلية قد تؤثر على جودة الطريق أو تتسبب في أعمال حفر إضافية لاحقا .

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